SV Edelfingen ohne Probleme

Anzeige

Tor: 0:1 (88.) Benedikt Brümmer.

Die Heimmannschaft ist gut ins Derby gestartet und hatte ein Chancenplus in den ersten 20 Spielminuten. In dieser Phase entschärfte der Billingsbacher Torhüter auch einen Elfmeter.

Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel, jedoch ohne zwingende Chancen. Schrozberg kontrollierte das Spiel weiterhin, der Führungstreffer gelang aber nicht.

In der zweiten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, jedoch waren die Torhüter auf beiden Seiten stets zur Stelle. Viele der Zuschauer haben sich kurz vor Schluss bereits auf ein 0:0 eingestellt, als den Gäste nach einem Konter das 0:1 gelang.

Mulfingen II – Edelfingen 1:5

Tore: 0:1 (3.) Pius Nkem, 0:2 (33.) Sandro Wolfart, 1:2 (49.) Tizian Krämer, 1:3 (56.) Efrem Ghirmay, 1:4 (68.) unbekannt, 1:5 (89.) Sandro Wolfart. – Zuschauer: 54. – Schiedsrichter: Helmut Haas, Hardheim.

Bei sonnigen acht Grad auf dem Mulfinger Kunstrasen setzen sich die Gäste völlig verdient durch. Im ersten Durchgang hatten die tiefstehenden Mulfinger kaum etwas entgegenzusetzen.

Glücklich war der 0:2 Pausenrückstand durch die Treffer von Pius Nkem und Sandro Wolfart. Im zweiten Durchgang zeigte die Heimelf durch die Hereinnahme der beiden Routiniers Thomas Zenkert und Dominic Müller ein ganz anderes Gesicht. So konnte man in Person von Tizian Krämer auf 1:2 verkürzen und war dem Ausgleich sogar kurze Zeit nahe. Allerdings erzielte Efrem Ghirmay nach einem Eckball das vorentscheidende 1:3. Am Ende stellte der SV Edelfingen den Endstand noch auf 1:5.

Alles in allem fiel der Gästesieg etwas zu hoch aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018