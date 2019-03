SV Harthausen erobert die Tabellenführung

Cregl.II/Bieb. – Weik./Schäft. II 2:0

Tore: 1:0 (55.) und 2:0 (66.) Hannes Gackstatter. – Zuschauer: 65.

Die SGM Creglingen/Bieberehren schlug den Tabellenzweiten aus Weikersheim/Schäftersheim verdient mit 2:0. Die erste Hälfte war über weite Strecken ausgeglichen. Große Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Nach der Pause versuchte die Heimmannschaft mehr Druck aufzubauen und drängte auf die Führung. Diese gelang SGM-Goalgetter Gackstatter, der einen Freistoß aus 30 Meter an die Latte setzte – vom Rücken des Gästetorhüters sprang der Ball dann ins Tor. Zehn Minuten später schnürte derselbe Spieler seinen Doppelpack wiederum durch einen direkten Freistoß, allerdings mit gütiger Mithilfe der Gäste-Mauer. Die Gäste versuchten, noch mal heranzukommen, scheiterten aber am guten Keeper Klein.

Nach dieser Großchance tat sich vor beiden Toren nicht mehr viel, und es blieb beim verdienten Heimsieg.

Markelsh./Elpersh.II – Blauf. 1:10

Tore: 1:0 (35.) Christian Gundling, 1:1 (39.) Thorsten Weller, 1:2 (50.) Thorsten Weller, 1:3 (50.) Fabian Wernau, 1:4 (53.) Adrian Heger, 1:5 (64.) Adrian Heger, 1:6 (67.) Brendon Weber, 1:7 (77.) Michael Huss, 1:8 (80.) Adrian Heger, 1:9 (84.) Michael Huss, 1:10 (89.) Adrian Heger. – Zuschauer: 80.

Mit einer ganz schwachen Leistung in der zweiten Halbzeit musste die Zweite der SGM eine deftige Niederlage gegen den Tabellenfünften Blaufelden einstecken. Dabei stand es nach einer ordentlichen ersten Halbzeit durch den Führungstreffer von Christian Gundling und den Ausgleichstreffer von Thorsten Weller noch leistungsgerecht unentschieden. Doch in der zweiten Hälfte dominierten die spielstarken Gäste das Spielgeschehen und erzielten in regelmäßigen Abständen gegen eine sich aufgebende Heimelf noch neun Tore. Reserven: 3:4.

Harthausen – Hohebach 4:1

Tore: 1:0 (23.) Johannes Heidinger, 2:0 (34.) Jan Keitel, 3:0 (38.) Felix Hofmann, 4:0 (55.) Torsten Reuß, 4:1 (82.) Daniel Hörner. – Zuschauer: 110.

Von Beginn an war viel Tempo im Spiel. Nach zehn Minuten konnte Gästestürmer Hörner nur durch ein Foul gebremst werden. Die Heimelf hatte hier Glück, dass der Schiedsrichter nicht auf Notbremse entschied. In der 23. Minute nutzte Heidinger einen Abwehrfehler eiskalt aus und brachte den SV mit 1:0 in Führung. Die Heimelf war nun besser im Spiel und erhöhte mit einem Doppelschlag durch Keitel und Hofmann in der 34. und 38. Minute auf 3:0. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war der SVH effizienter. so ging es mit einer deutlichen Führung in die Pause. In der 55. Minute besorgte Reuß per direkten Freistoß die 4:0 Vorentscheidung. Die Gäste gaben sich zu keinem Zeitpunkt auf und erzielten in der 82. Minute durch Hörner den verdienten Ehrentreffer.

Schrozberg – Wachbach II 0:2

Zu Beginn zeigten beide Teams Schwächen bei Pässen im letzten Drittel. Die Heimmannschaft wurde zur Mitte der Halbzeit präziser und erspielte sich zwei gute Chancen zur Führung, scheiterte aber am Wachbacher Schlussmann. Bei einem Konter der Auswärtstruppe hatte die Schrozberger Hintermannschaft das Nachsehen und kassierte das 0:1. Zur zweiten Hälfte wurde der Regen schwächer und die Truppe von Trainer Keidel drängte auf den Ausgleich. In das Drängen hinein bekamen die Wachbacher einen fragwürdigen Freistoß an der Strafraumkante zugesprochen. Wachbach verwandelte diesen direkt und schraubte die Führung nach oben. Danach passierte nicht mehr viel.

Alth./Neunkirchen – Hohebach 6:1

Tore: 1:0 (22.) Maxi Schmitt, 2:0 (37.) Steffen Jaumann, 3:0 (51.) Marco Jaumann, 4:0 (58.) Steffen Jaumann, 5:0 (66.) Philipp Schmitt, 6:0 (63.) Steffen Jaumann, 6:1 (80.) Felix Mack. – Zuschauer: 90.

Zum ersten Pflichtspiel lud der TSV Althausen/Neunkichen den Tabellenführer aus Hohebach im Jahr 2019 ein. Die Mannschaft von Spielertrainer David Fringes hatte sich viel für das neue Jahr vorgenommen, doch die ersten 20 Minuten gehörten ganz klar den Gästen aus Hohebach. Bei leichtem Nieselregen schaffte es die Mannschaft von Trainer Sebbi Rizza, sich immer wieder gefährlich vor das Tor der Heimmannschaft zu kombinieren, doch erwähnenswerte Torchancen blieben aus. Wiederum mit dem ersten Torabschluss der Heimmannschaft verbuchte der TSV Althausen/Neunkirchen auch gleich sein erstes Tor. M. Schmitt drückte eine scharf getreten Freistoß noch über die Linie. Dies brachte den Tabellenführer augenscheinlich aus dem Konzept, und Jaumann erhöhte noch vor der Halbzeit auf 2:0. Nach der Halbzeit hatte Hohebach mehr vom Spiel, doch die Heimelf war durchaus effizient in ihrer Chancenverwertung. Zweimal S. Jaumann, P. Schmitt und M. Jaumann schraubten das Ergebnis binnen zwölf Minuten auf 6:0 hoch.

In der 80 Minute belohnten sich die Gäste durch einen schönen Fernschuss aus 25 Meter für ihre dennoch gute Arbeit und erzielten in Person von F. Mack ihren Ehrentreffer.

Die Partie TSV Laudenbach – SV Rengershausen wurde abgesagt.

