SV Harthausen vor gleich zwei hohen Auswärtshürden

Dank eines souveränen 4:1-Heimsieges gegen den FC Billingsbach und doppelter Schützenhilfe durch den TSV Althausen/Neunkirchen und die SGM Creglingen II/Bieberehren hat sich der SV Harthausen am Sonntag an die Spitze eines Quartetts von Mannschaften gesetzt, die nur durch maximal zwei Zähler voneinander getrennt sind. Der neue Tabellenführer steht an diesem Wochenende vor zwei großen Auswärtshürden und muss heute Abend im Derby beim SV Rengershausen und am Sonntag in Blaufelden Farbe bekennen. Ebenfalls zweimal gefordert ist der Tabellendritte SGM Weikersheim/Schäftersheim II: Nach ihrer 0:2- Niederlage in Creglingen erwarten die Weikersheimer am Sonntag den TSV Schrozberg und heute Abend den TSV Althausen/Neunkirchen, der am letzten Wochenende für Furore sorgte und Herbstmeister TSV Hohebach mit 6:1 abblitzen ließ. Vierter im Bunde der aussichtsreichsten Titelanwärter ist der TSV Laudenbach, der sich beim bislang enttäuschenden FC Billingsbach bewähren muss. Die Billingsbacher haben heute Abend gegen die am letzten Wochenende arg gerupfte SGM Markelsheim/Elpersheim II ein weiteres Heimspiel. Letztere muss dann am Sonntag zum Derby beim SV Wachbach II antreten. Ein weiteres Mergentheimer Altkreisduell findet in Creglingen statt, wo sowohl der TSV Althausen/Neunkirchen als auch die Gastgeber nach ihren Überraschungserfolgen gegen Spitzenteams mit breiter Brust antreten werden.

Die Nachholspiele heute Abend:

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – TSV Althausen/Neunkirchen (Vorrunde 6:1): Nach ihrer 0:2-Niederlage in Creglingen ist die SGM Weikersheim/Schäftersheim II auf den dritten Rang zurückgefallen, hat aber lediglich zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SV Harthausen. In Schäftersheim wird allerdings der TSV Althausen/Neunkirchen nach dem 6:1- Coup gegen den TSV Hohebach ein ganz anderes Gesicht als im Hinspiel zeigen.

SV Rengershausen – SV Harthausen (Vorrunde 0:4): Nach zwei Spielausfällen wartet der SV Rengershausen immer noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz im Kalenderjahr 2019 – und wird jetzt gleich ins kalte Wasser geworfen. Der SV Harthausen, der gerade die Tabellenspitze erklommen hart, wird alles tun um diese auf dem Waldsportplatz des Erzrivalen zu verteidigen.

FC Billingsbach – SGM Markelsheim/Elpersheim II (Vorrunde 5:2): Nach seiner 1:4-Niederlage in Harthausen liegt der vermeintliche Titelanwärter FC Billingsbach mit ausgeglichener Gesamtbilanz abgeschlagen auf dem 9. Tabellenplatz. Nur vier Zähler weniger hat Vorjahresschlusslicht SGM Markelsheim/Elpersheim II auf dem Konto, das sich für die deprimierende 1:10- Heimschlappe gegen Blaufelden rehabilitieren will.

TSV Blaufelden – TSV Schrozberg (Vorrunde 2:1): Nun kommt der Tabellenvorletzte TSV Schrozberg mit einer kuriosen Bilanz zum Nachbarschaftsduell. Die Schrozberger, die am Sonntag mit 0:2 gegen den SV Wachbach II auch das siebente Heimspiel verloren, haben mit je zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen ein ausgeglichenes Auswärtskonto.

Die Begegnungen am Sonntag:

TSV Blaufelden – SV Harthausen (Vorrunde 0:3): Mit fünf Punkten Rückstand zu seinem Gast belegt der TSV Blaufelden den 5. Tabellenplatz. Gelingt dem Team von Jochen Schneider nun die Revanche für die 0:3- Hinspielniederlage, ist es im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze voll im Geschäft. Anders als zuletzt in Markelsheim hatte der TSV Blaufelden im Hinspiel in Harthausen absolute Ladehemmung, denn das klare Endergebnis spiegelte den Spielverlauf nicht angemessen wider. Der neue Spitzenreiter muss am Sonntag eine sehr harte Nuss knacken!

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – TSV Schrozberg (Vorrunde 4:2): Nach der 0:2-Niederlage in Creglingen ist für die Hausherren nun ein Dreier vor eigenem Publikum gegen den TSV Schrozberg Pflicht. Da die Schrozberger aber auswärts wesentlich selbstbewusster als zuhause antreten, wäre es nicht angebracht, die Gäste an ihrem Tabellenplatz zu messen. Die SGM Weikersheim/Schäftersheim II wird am Sonntag alle Register ziehen müssen.

SV Mulfingen II – TSV Hohebach (Vorrunde 1:3): Nach der bitteren 1:6-Klatsche in Neunkirchen und dem Verlust der Tabellenführung gilt es im Lager des TSV Hohebach Ruhe zu bewahren – schließlich liegt das Team von Sebbi Rizza mit nur einem Punkt Rückstand auf den SV Harthausen nach wie vor sehr aussichtreich im Titelrennen. Beim zuhause noch punktlosen Schlusslicht SV Mulfingen II ist ein Dreier für den Tabellenzweiten absolute Pflicht.

FC Billingsbach – TSV Laudenbach (Vorrunde 0:2): Nun treffen die Vorbachtäler nach dem 4:0 im Pokalwettbewerb und dem 2:0 im Hinspiel bereits zum dritten Mal in dieser Saison auf den FC Billingsbach, bei dem sie im Vorjahr überraschend deutlich mit 5:0 triumphierten.

SGM Creglingen II/Bieberehren – TSV Althausen/Neunkirchen (Vorrunde 4:1). Nach den trostlosen letzten Auftritten vor der Winterpause hat sich die SGM Creglingen II/Bieberehren wieder gefangen: Dem 1:1 in Wachbach folgte am Sonntag ein 2:0- Heimsieg gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim II, die als Tabellenzweiter in Creglingen angetreten war. Man darf nun gespannt sein, welches der beiden Teams die Leistungen des Vorsonntags bestätigen kann. In Begegnungen mit Beteiligung des TSV gab es bislang noch kein einziges Unentschieden.

SV Wachbach II – SGM Markelsheim/Elpersheim II (Vorrunde 1:1): Durch seinen 2:0-Auswärtssieg in Schrozberg darf der Tabellensechste SV Wachbach II wieder leise hoffen: Der Abstand des Vorjahresvizemeisters zum Tabellenführer beträgt fünf, zum Relegationsplatz lediglich vier Zähler. In dieser Situation ist natürlich ein Heimsieg im Derby gegen den Drittletzten SGM Markelsheim/Elpersheim II obligatorisch. Die desaströse zweite Hälfte am letzten Sonntag gegen den TSV Blaufelden sollte jedoch nicht der Maßstab sein, den die Wachbacher an ihren Gast anlegen. Schließlich hat die SGM jetzt schon 13 Punkte auf dem Konto. Spielfrei ist am Sonntag der SV Rengershausen. H.W.

