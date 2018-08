SV Königshofen hat gute Erinnerungen

Schon morgen steht der nächste komplette Spieltag in der Fußball-Landesliga Odenwald mit neun Partien auf dem Programm. Die beiden Ex-Verbandsligisten VfR Gommersdorf und die Spvgg. Neckarelz lassen mit zwei Siegen ohne Gegentor vom Start weg bisher keine Zweifel aufkommen, dass sie mit ihrer Favoritenrolle keine Probleme haben und ganz vorne mitmischen werden.

Gut erholt von der Derby-Niederlage gegen Neckarelz zeigte sich der FV Mosbach und drehte die Partie in Osterburken in den letzten Spielminuten. Jetzt reist die leicht verunsicherte Mannschaft des FC Grünsfeld an, die immerhin fast eine Stunde lang in Neckarelz das Spiel offen halten konnte.

Keine Lust auf eine Verlängerung der bisher 180 Minuten ohne eigenen Treffer hat der TSV Tauberbischofsheim, der im Heimspiel gegen den FSV Waldbrunn auf den ersten „Dreier“ der Runde hofft. Die Gäste wollen die Gunst der Stunde nutzen und ihre aufstrebende Form weiterhin in Punkte ummünzen.

Mit dem SV Nassig und dem VfR Uissigheim treffen zwei bisher noch sieglose Mannschaften aufeinander, was aber mit Blick auf das bisherige schwere Auftaktprogramm beider Teams noch kein Grund zur Besorgnis ist. Eher skeptisch könnte man aus Gastgeber-Sicht sein, wenn man die beiden Begegnungen im vergangenen Spieljahr in Erinnerung ruft. Da gewann der VfR Uissigheim Hin- und Rückspiel, und zwar mit 4:1- und 3:0.

Nach dem FV Reichenbuch bekommt der TSV Oberwittstadt mit dem FC Hundheim-Steinbach einen weiteren Aufsteiger als Prüfstein. Überraschend stark und ohne Scheu vor großen Namen startete der Landesliga-Neuling mit zwei Siegen in die Runde.

Wieder eine Nullnummer?

Einträchtig mit einem Unentschieden und einer Niederlage sind der SV Osterburken und Türkspor Mosbach in die Runde gestartet. Nur den Römerstädtern gelang ein Treffer, während sich die Mosbacher im Gegensatz zur Torflut des Vorjahres (5:4-Tore) nach zwei Auftritten als Minimalisten präsentierten. So wäre eine weitere Nullnummer nicht überraschend.

Als Spitzenspiel des Tages geht das Kräftemessen zwischen dem Vorjahresfünften TSV Höpfingen und dem Dritten SV Königshofen locker durch. Den Messestädtern scheint der TSV besonders gut zu liegen, denn in den beiden vergangenen Jahren gewannen sie daheim und auswärts sämtliche vier Punktspiele. Dreimal behielt der SVK dabei knapp mit 2:1 die Oberhand.

Der Aufsteiger Eintracht Walldürn empfängt Spitzenreiter VfR Gommersdorf mit einer klaren Rollenverteilung: Hier der Gastgeber noch ohne Sieg und ein Tor, dort der souveräne Verbandsliga-Absteiger ohne Gegentreffer. Wenn dies kein Ansporn ist, das Unmögliche zu versuchen…

Die SV Viktoria Wertheim geht nach dem gelungenen Auswärtsauftritt – 2:1 in Uissigheim – voller Optimismus in die zweite Heimpartie gegen Aufsteiger FV Reichenbuch, der trotz der zwei Niederlagen spielerisch durchaus mithalten kann und nicht chancenlos nach Wertheim fährt.

Vor einem Jahr besiegte die Spvgg. Neckarelz den SV Neunkirchen in der ersten Runde des Badischen Pokals mit 3:1. Jetzt soll die kleine Siegesserie der Gastgeber im Punktspiel ihre Fortsetzung finden. Die Gäste bekommen es nach zwei Aufsteigern jetzt mit einem Absteiger zu tun; eine ungleich schwerere Aufgabe, die volle Konzentration erfordert, um vielleicht einen Punkt beim Ex-Regionalligisten entführen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018