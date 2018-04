SV Nassig bereit für den nächsten Abstiegskracher

Anzeige

Und weiter geht es in der Fußball-Landesliga Odenwald: Viel steht in der Begegnung zwischen dem TSV Buchen und dem TSV Strümpfelbrunn auf dem Spiel. Beide Teams gewannen nur zwei der letzten fünf Partien, wobei der Gastgeber satte acht Punkte Rückstand auf die Gäste hat, die das Hinspiel mit 1:0 gewannen. Nachdem Buchen zuletzt zwei Spiele in Folge verlor, wird es wieder eng für den Gastgeber. Viel wird von der Defensivarbeit des TSV abhängen, die zuletzt zu wünschen übrig ließ.

Sieben Jahre ist es her, dass der FV Mosbach gegen den FV Lauda zwei Punktspiele gewann. Das war noch in der Verbandsliga. Zum Ende der Runde 2010/11 stiegen dann beide Vereine ab; in den folgenden vier gemeinsamen Landesliga-Jahren dominierte im Direktvergleich der FV Lauda, der von zehn Partien sieben gewann und drei unentschieden gestaltete.

Der VfR Gerlachsheim steht in der Landesliga nicht zum ersten Mal mit dem Rücken zur Wand; dies kann ungeahnte Kräfte freisetzen, wenn es jetzt im zweiten Heimspiel in Folge gegen die SV Viktoria Wertheim geht. Allerdings sprach der Auftritt beim 0:4 gegen Nassig eher dafür, dass dem VfR in der Endphase die Puste auszugehen droht. Die Gäste können locker aufspielen, was die Aufgabe für den VfR nicht leichter macht. Geschenkt wird der Mannschaft von Spielertrainer Mesut Cosgun nichts, zumal den Wertheimern noch die 2:4-Heimniederlage im Hinspiel in bester Erinnerung ist. Eine Revanche könnte gelingen, weil den Wertheimern zuletzt drei Siege ohne Gegentreffer gelangen.