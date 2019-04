SV Nassig III eilt in Richtung Aufstieg

Kreisklasse C1

Oberbalbach/U. II – Anadolu II 9:1

Tore: 1:0 (7.) Marcel Hahn, 1:1 (12.) Emir Güney, 2:1 (14.) und 6:1 (78.) Christoph Neser, 3:1 (57.), 4:1 (58.) und 5:1 (66.) Florian Neser, 7:1 (84.) Eigentor, 8:1 (86.) Walter Schurk, 9:1 (90.) Adrian Knab.

Die Gäste machten es dem Tabellenführer am Anfang schwer und glichen die Führung der Gastgeber schnell wieder aus. Doch mit einem Hattrick von Florian Neser war das Spiel nach der Pause innerhalb von zehn Minuten entschieden und es folgten weitere Treffer zum Kantersieg.

Wind./S. III – Gerl. II/O./L. II 5:3

Tore: 0:1 (31.) und 0:2 (36.) Alexander Steinepreis, 1:2 (39.), 3:3 (60.) und 4:3 (78.) Volker Weber, 2:2 (57.) und 5:3 (83.)Timorshan Sedeqi, 2:3 (58.) Niklas Hellinger,

Die Gäste nutzen in der Anfangsphase ihre Chancen besser und gingen zunächst mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte jedoch die Heimelf auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Tore schießen weiter. Die Heimelf war nun stärker und drehte noch die Partie. Letztendlich gewann sie verdient mit 5:3.

Großrinderf. II – Gerchsh. II/U. 0:0

Ein schnelles und gutes Spiel von beiden Mannschaften sahen die Zuschauer bei diesem Lokalderby in Großrinderfeld. Ab der 70. Minute wurde der TuS stärker, aber auch die Gäste hatten kurz vor Schluss noch gute Torchancen. So blieb es bei einem insgesamt gerechten 0:0-Unentschieden.

Beckst./K. II – Brehmbachtal III 6:0

Tore: 1:0 (18.) Mario Gudelj, 2:0 (30., Foulelfmeter) Mirco Michelbach, 3:0 (55.) und 4:0 (60.) Daniel Plath, 5:0 (80.) Felix Maninger, 6:0 (90., Foulelfmeter) Lukas Sack.

In einem fairen Spiel ging die Heimmannschaft bald in Führung. Über die ganze Zeit war sie die spielbestimmende Mannschaft und wandelte die Chancen in zahlreiche Tore um. Der FV zeigte dabei wenig Gegenwehr und so war der Sieg in der Höhe auch verdient.

Kreisklasse C2

TSG Impfingen II – SV Nassig III 0:1

Tore: 0:1 (20.) Ruben Oberdorf

In der ersten Hälfte erarbeitete sich der SV in einem guten und fairen Spiel eine leichte Feldüberlegenheit und kam zum Führungstreffer. Nach der Pause hatte die Heimelf dann jedoch mehr vom Spiel, doch schaffte sie es nicht, ihre Torchancen zu verwerten.

Welzbachtal II – Külsheim II 1:1

Tore: 1:0 (15.) Benjamin Hartmann, 1:1 (52.) Liridon Skodric.

Wie die Tore fielen, so waren letztendlich auch die beiden unterschiedlich verlaufenen Spielhälften „aufgeteilt“. Während vor der Pause die SpG Welzbachtal II das Heft in die Hand nahm, übernahm nach der Pause der FC Külsheim das Kommando. So geht das Unentschieden insgesamt in Ordnung.

FC Eichel II – Türkgücü W. II 2:3

Tore: 1:0 (40.) Niclas Hofmann, 1.1 (50.) und 1:3 (80.) Okhan Genc, 1:2 (73.) Patrick Schork, 2:3 (83.) Alexander Lukas.

Zwar ging die Heimelf in Führung, aber die Gäste glichen schon kurz darauf aus. Gegen Ende des Spiels entschied Türkgücü die Partie für sich, der FC schaffte nur noch den Anschlusstreffer.

