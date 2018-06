SV Nassig III hat wieder die Chance

Anzeige

SG Oberbal./U. II – SV Nassig III 1:2

Oberbalbach/U. II: Beck, F. Neser, Schenkel, M. Neser, Ch. Neser, Wiens, Knab (60. Wülk), Beetz, Breuner (68. Wörner), Hahn, Weiß. Nassig III: Schwenk, Ch. Kunkel (80. M. Kunkel), Finck, Häußler, Szabo, Vollhardt (45. Karlein), Fertig, Lausecker, L. Kunkel, Brüne (58. Ugurlu), Emrich (68. Breitenbach). Tore: 0:1 (52.) Frederik Fertig, 0:2 (57.) Gregor Karlein, 1:2 (75.) Christoph Neser). – Rote Karte: Marcel Hahn (Oberb./U. II/75./Tätlichkeit). – Schiedsrichter: Markus Kohler (Windischbuch). – Zuschauer: 302 (in Eichel).

Wie in der Vorsaison wurde der SV Nassig III Vizemeister der Kreisklasse C, Staffel 2. Und wie in der Vorsaison gewann er wieder das Entscheidungsspiel gegen den Vizemeister der anderen Staffel. Das 2:1 gegen die SG Oberbalbach/Unterbalbach II in Eichel war letztendlich verdient, weil Nassig III über weite Teile der Partie einfach etwas besser war. SVN-Coach Jens Gall zeigte sich nach der Partie total begeistert von der Leistung seiner Jungs: „Wir haben echt eine Super-Truppe. Es war wirklich klasse, wie die Jungs heute gekämpft und die Vorgaben umgesetzt haben.“