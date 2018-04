Anzeige

Kreisklasse C2

Lediglich vier Mannschaften sind im Aufstiegskampf der Kreisklasse C2 noch im Rennen.

Während der FC Hundheim/Steinbach II und der TSV Kreuzwertheim II am Wochenende jeweils vor machbaren Aufgaben stehen, steigt in Dertingen bei der SG Kembach/Höhefeld II/Dertingen II ein echtes Spitzenspiel. Der Tabellen-Vierte empfängt den SV Nassig III und kann mit einem „Dreier“ bis auf einen Zähler an den Rivalen heranrücken. Zuletzt musste der SVN gegen die Reserve von Türkgücü Lehrgeld zahlen, so dass man sicherlich Wiedergutmachung betreiben will. nv

