SV Osterburken fehlt eine Minute zur großen Überraschung

SV Königshofen – FC Grünsfeld 1:1

Königshofen: Hönig, Henning (89. Funke), Karim, Tiefenbach, Baumann, Michelbach M. (79. Michelbach N.), Saul, Rathmann, Fell, Inal (60. Wagner), Herzog (46. Schwenkert).

Grünsfeld: Markert, T. Dürr, D. Dürr, Betzel (Wagner), Seubert (88. Schipper), Albert, Moschüring, Schreck, Braun, Müller (57. Scherer), Kraft (63. Scherer B.).

Tore: 0:1 (29.) Albert L., 1:1 (63.) Fell. – Schiedsrichter: Niklas Hetzel (Elztal). – Zuschauer: 150.

Beide Teams tasteten sich zunächst ab, die Zuschauer sahen nur wenige Strafraumszenen. Die Einheimischen besaßen die erste Möglichkeit, doch Tiefenbach setzte den Ball knapp vorbei. Enger wurde es dann auf der Gegenseite, als Moschüring nur den Pfosten traf. Nach einer halben Stunde war es dann aber so weit: Albert nutzte eine Unaufmerksamkeit in der SV-Hintermannschaft und erzielte mühelos die Führung für Grünsfeld. Vor dem Pausenpfiff fast noch der zweite Treffer, allerdings wehrte SV-Keeper Hönig reaktionsschnell ab. Im zweiten Durchgang wurde das Match deutlich lebhafter, auch weil die Messestädter vehement auf den Ausgleich drängten. Der fiel dann in der 63. Minute nach einer herrlichen Kombination über Wagner und M. Michelbach, die Fell zum 1:1 abschloss. Jetzt waren die Platzherren klar am Drücker und erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten. Wagner scheiterte freistehend, und nach einem Eckball hatte FC-Torwart Markert seine liebe Mühe, den Ball noch von der Linie zu kratzen. In dieser Phase des Spiels waren die Gäste gleich mehrmals mit dem Glück im Bunde, allerdings ebenso der SVK, als bei einer der wenigen Gegenzüge ein Kopfball von Dürr am Königshöfer Torpfosten landete. Somit trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden

FV Mosbach – Tauberb’heim 3:0

Mosbach: Hammel, Hauk, Knörzer, Hiller, Weatherspoon (89. Kaplan), Schaffrath, Frey, Schneider (83. Hinninger), Augustin, Kreß, Ebel (79. Barisic).

Tauberbischofsheim: Bier, Shynkevich, Rodemers, Höfling, Miller (46. Freundschig), Gimbel, Schrank, Freundschig, Wolter (70. Berberich), Seethaler.

Tore: 1:0 (14., Elfmeter) Weatherspoon, 2:0 (59., Elfmeter) Weatherspoon, 3:0 (90.) Hauk. – Schiedsrichter: Jan Gräf (Adelsheim). – Gelb-Rote Karte: Schynkevich (43.). – Zuschauer: 65.

Einen am Ende klaren 3:0-Heimerfolg feierte der MFV im Heimspiel gegen den TSV Tauberbischofsheim. Direkt zu Spielbeginn hatten die Gäste die erste Chance, doch der Ball knallte nur an den Pfosten. Die Chance zur Führung vergab Aaron Augustin nach guten zehn Minuten, als er mit seinem Elfmeter an Gästekeeper Bier scheiterte. Besser machte es Jeremy Weatherspoon, der den zweiten Elfmeter des Spiels zur MFV-Führung verwandelte. Danach verflachte die Partie und kurz vor der Pause dezimierten sich die Gäste durch eine Gelb-rote Karte selbst. Nach dem Wechsel nutze der MFV die Überzahl zu selten, doch gelang erneut Jeremy Weatherspoon in der 59. Minute das 2:0 ebenfalls per Elfmeter, nachdem Dominik Schneider im Strafraum gefoult worden war. Nach einem schönen Spielzug über Jonas Hinninger und Jeremy Weatherspoon konnte Phileas Hauk in der 90. Minute zum 3:0 einschieben.

Uissigheim – Reichenbuch 1:0

Uissigheim: M. Diehm, Weber, R. Diehm (71. Schmitt), Rüttling (85. Eisenhauer), M. Füger (59. L. Füger), Gros, Sladek, Faulhaber, Väth, Martin, Morawietz.

Reichenbuch: Edelmann, Gimber, Utz, Secka, Kielmann, Holzschuh (76. D. Kratky), Welz (55. Dylla), Roth (63. Eiffler), Winter, R. Kratky, Weber.

Tor: 1:0 (28.) R. Diehm. – Schiedsrichter: Dominik Genthner (Heidelberg). – Zuschauer: 120.

Die Zuschauer sahen von Beginn an ein kampfbetontes Spiel. Überraschend waren es nicht die Platzherren, sondern die Gäste, die das Spiel in die Hand nahmen. Immer wieder stand die VfR-Hintermannschaft im Brennpunkt. In der 28. Minute erzielte aber dann doch die Heimelf durch Ruben Diehm den Führungstreffer. Fast im Gegenzug verhinderte VfR-Torwart Maximilian Diehm mit einer tollen Parade den Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die Gäste drückten aufs Tempo und ließen den VfR nicht ins Spiel kommen. In der 68. Minute ließ Maximilian Diehm mit einer Klasse-Parade erneut die Gäste verzweifeln.

Eintracht Walldürn – SV Nassig 1:4

Walldürn: Fischer K., Paffen, Schmitt, Kuhn, Haun (69.Schüler), Berberich, Fritsch J., Fischer B., Turra, Leis (69.Kreis).

Nassig: Link, Ziegler, Seyfried, Schuhmacher (87.Baumann), Correia (67. Muehling), Sock (59. Vollhardt), Budde, Kunkel, Emrich, Piechowiak (84. Wolz)

Tore: 0:1 (12.) Correia, 0:2 (24.) Emrich, 1:2 (40.) Turra, 1:3 (62.) Piechowiak, 1:4 (86.) Budde. – Schiedsrichter: Philipp Becker (Mannheim). – Zuschauer: 50.

Die Gastgeber erlitten eine fatale Niederlage und mindestens um zwei Tore zu hoch. Nach zwölf Minuten erzielten die Gäste mit einem Schuss von der Strafraumgrenze durch R. Correia das 1:0. Nach 20 Minuten wurde A. Kuhn freigespielt und sein Torschuss wurde aber vom Gäste-Keeper gehalten. Nach 24 Minuten das 2:0 durch J. Emmrich, der das Leder durchgesteckt bekam und blitzschnell vollendete. Kurz vor der Pause der Anschlusstreffer durch M. Turra. In der Folge hatten die Gastgeber dreimal Pech, als zweimal der Pfosten getroffen wurde und der dritte Torschuss in den Armen des Gäste-Schlussmannes landete. Nach der Pause kam die Eintracht mit Elan, aber auch beste Möglichkeiten wurden nicht untergebracht. In der 62. Minute erhöhten die Gäste durch S. Piechowiak auf 3:1. Das 4:1 durch M. Budde folgte nach einem Eckball. Die Platzherren waren keinesfalls unterlegen, die Nassiger hatten aber an diesem Tag nicht nur die besseren Stiefel an, sondern auch das berühmte Quäntchen Glück auf ihrer Seite.

Höpfingen – SVV Wertheim 4:1

Höpfingen: Stöckel, Dörr (88. Dalhues), Kuhn, Hering, Hornbach, Knörzer, S.Dietz (46. Nohe), Johnson, Hauck, Diehm (66. Bauer), Leiblein.

Wertheim: Jetzlaff, C. Cirakoglu, Q. Elshani, L. Elshani, Aksit, R. Cirakoglu (66. Enzfelder), Helfenstein, Greulich, Jörg (46. Michel), Winzenhöler, Bundschuh (73. Sachnjuk).

Tore: 0:1 (16.) Andrej Jörg (16.), 1:1 (37.) Luca Kuhn, 2:1 (73.) Stefan Hering, 3:1 (83.) Sebastian Hauck, 4:1 (85.) Manuel Nohe. – Schiedsrichter: Bekir Yalcin (Leimen). – Zuschauer: 120.

Zuerst jubeln durften nach einer Viertelstunde die Gäste, nachdem A. Jörg einen schnellen Wertheimer Konter zur Gästeführung abschloss. Auf schwerem Geläuf dauerte es weitere 20 Minuten, bis Dörrs Diagonalball in Kuhn seinen Abnehmer fand, der das Spielgerät beherzt zum 1:1-Ausgleich in die Maschen setzte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten ging es unentschieden zum Pausentee. Im zweiten Durchgang sollte ein Angriff nach dem anderen in Richtung Wertheimer Tor rollen. Eine Viertelstunde vor Abpfiff kam der TSV dann schließlich auf die Siegerstraße. Während ein Wertheimer Verteidiger Nohes Schuss noch abwehren konnte, erlöste Hering im zweiten Versuch die gelb-blauen Fans zur verdienten 2:1-Führung. Kurz vor Abpfiff dann die endgültige Entscheidung mit einem Doppelpack: Hauck musste nach Vorarbeit von Nohe und Bauer nur noch einschieben. Keine zwei Minuten später bedankte sich der Torschütze, dessen Flanke Nohe per Kopf zum verdienten 4:1-Endstand einnetzte.

Osterburken – Oberwittstadt 1:1

SV Osterburken: Niklas, W. Mench, Bender, Hettinger, M. Gutenberg, D. Gutenberg, Arndt, T. Schmitt, Eckel, Merz, Frey (69. Baidin).

TSV Oberwittstadt: Hügel, Hornung (64. S. Walz), Zeller, N. Walz, Schledorn, Zimmermann (58. Rolfes), B. Walz (58. Reinhardt), Essig, Czerny (84. Kern), Rüttenauer, Reuther.

Tore: 1:0 (82.) Schmitt, 1:1 (90.) Essig. – Schiedsrichter: Christopher Funk (Eppelheim). – Zuschauer: 155.

Die Gäste zeigten von Beginn an, warum sie in der Tabelle weit vorn stehen. Mit schnellem, überlegtem Passspiel versuchten die „Wittschter“, den SVO in dessen Hälfte „festzuspielen“. Ein knallharter Fernschuss von B. Walz nach einer guten Viertelstunde und ein ebensolcher von Essig nur fünf Minuten später, bei dem Torwart Niklas abwehrte und auch den Nachschuss toll parierte, waren allerdings die wenigen gefährlichen Torchancen der Gäste. Osterburken konnte sich nur selten von diesem Druck befreien. Gleich nach Wiederbeginn häuften sich die Chancen für den Tabellendritten. In der 81. Minute passte Bender bei einem der wenigen Gegenstöße schön auf Mench, der den Ball an die Latte lüpfte. Doch der schnelle Schmitt verwandelte den Abpraller überlegt zur überraschenden Führung für den SVO. Der TSV wollte sich mit dem Rückstand nicht abfinden und verstärkte nochmals den Druck auf das Tor der Einheimischen. Essig war es vorbehalten, in der 90. Minute den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Waldbrunn – Hundh.-Stb. 5:2

Waldbrunn: Haas, De. Schulz, A. Weiss, Frank (70. Weiß), Baumbusch, Agac (76. Kwasniok), Do. Schulz (70. Kuhn), Palm, Guckenhan, Guth, Hehl.

Hundheim-Steinbach: Brugger, Fischer (73. Trunk), Dick (67: Völk), C. Münkel, Hilgner (61. Benz), Hirsch, J. Münkel, A. Münkel, Koprowswki, Bundschuh, Pahl.

Tore: 1:0 (32.) De. Schulz, 2:0 (43., Eigentor) C. Münkel, 2:1 (44.) J. Münkel, 3:1 (59.) Guckenhan, 4:1 (63.) Frank, 5:1 (67.) Agac, 5:2 (87.) Bundschuh. – Schiedsrichter: Daniel Schindler (Leimen). – Zuschauer: 100.

Die Zuschauer sahen ein torreiches Spiel, bei dem der FSV am Ende zu einem deutlichen 5:2-Erfolg kam. In der 32. Minute die Führung für die Heimelf durch Dennis Schulz, der nach einer zu kurz abgewehrten Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Die Einheimischen erhöhten durch ein Eigentor in der 43. Minute auf 2:0. Eine Minute später kamen die Gäste durch Jens Münkel zum Anschluss. In der zweiten Hälfte nahm das Spiel Fahrt auf. Der FSV entschied in weniger als zehn Minuten die Partie. Erst war es Guckenhan, der in der 59. Minute Brugger im Tor der Gäste mit einem platzierten Schuss keine Chance ließ. In der 63. Minute war es Frank, der nach einer Einzelaktion das 4:1 erzielte. Und nur vier Minuten später war es Agac, der nach einem Alleingang auf 5:1 stellte. Bundschuh verkürzte in der 87. Minute zum 5:2-Endstand.

TS Mosbach – Neunkirchen 3:2

TS Mosbach: Gomez, A. Artun, Sürücü, heck, Saljic, Bakacak, Olgun, Springer, H. Artun, Üzümcü, Zeybek.

Neunkirchen: Wagner, Knörzer, Neid, Burkhard, Knörzer, Leibfried, Frauhammer, Homoki, Werner, Schilling, Gören.

Schiedrichter: Lukas Heim (Wiesental).

Von dieser Begegnung lag bis Redaktionsschluss dieser Seite kein Spielbericht vor.

