SV Pülfringen dominiert weiter

1. FC Umpfertal II – Pülfringen 1:6

Tore: 0:1 (14.) und 0:2 (25.) jeweils Adrian Farcau, 0:3 (32.) Patrick Knüll, 1:3 (36.) Sascha Limbrunner, 1:4 (44.) Benjamin Eckert, 1:5 (76.) Christian Semmler (Foulelfmeter, 1:6 (90.) Patrick Knüll (Foulelfmeter(.

Der Tabellenführer bestimmte von Anfang an das Spielgeschehen und ging durch drei Treffer von Adrian Farcau und Patrick Knüll schnell in Führung. Ein von Sascha Limmbrunner verwandelter Foulelfmeter ließ die Heimelf zwar wieder Hoffnung schöpfen, als jedoch kurz vor der Pause Benjamin Eckert auf 4:1 für die Gäste erhöhte, war das Spiel entschieden. Der zweite Spielabschnitt war lange Zeit ausgeglichen, ehe die Gäste durch zwei weitere Foulelfmeter von Christian Semmler und Patrick Knüll zum 6:1-Endstand trafen.

Dittwar/Heckf. – Distelhausen 3:2

Tore: 1:0 (20.), 2:0 (31.) und 3:0 (37.) jeweils Nils Lotter, 3:1 (45.) Stephane Dormoy, 3:2 (62.) Markus Roth.

Die Heimelf war sichtlich bemüht, die beiden vergangenen unglücklichen Niederlagen vergessen zu machen. So spielten sie von Beginn an druckvoll und schnell nach vorne. Gleichzeitig stand die Abwehr sicher und ließ keine Möglichkeiten zu. Der Lohn für ihr engagiertes Auftreten war, dass für sie durch den „Man of the match“, Nils Lotter, bei einem Gegentreffer von Stephane Dormoy zur Pause eine 3:1-Führung stand. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste ein Plus an Ballbesitz und erzielten durch Markus Roth auch den Anschlusstreffer. Mehr gelang ihnen aber nicht. Auf Grund der ersten Hälfte war der Sieg der Hausherren durchaus verdient.

FC Eichel – Wittighausen/Z. 0:2

Tore: 0:1 (51.) und 0:2 (85.) jeweils Julian Lieb.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatte der Gast die besseren Möglichkeiten, darunter auch einen Pfostenschuss. Nach einem klaren Foul an Andre Gomes blieb auf der Gegenseite der Elfmeterpfiff allerdings aus. Nach dem Seitenwechsel gelang dem Tabellenzweiten nach einer Ecke die verdiente 1:0-Führung. Anschließend drängten die Platzherren auf den Ausgleich, ohne jedoch, trotz mehrerer Hochkaräter, zum Erfolg zu gelangen. Besser machten es die Gäste, als sie kurz vor dem Schlusspfiff mit einem Kontedurch Julian Lieb die endgültige Entscheidung herbeiführten.

Rauenberg/Boxtal –Türkgücü 3:0

Tore: 1:0 (45.) Christopher Guthy, 2:0, (70.) Felix Böxler, 3:0 (86.) Nico Hildenbrand.

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie zweier gleichstarker Mannschaften. Kurz vor der Pause durfen die Gastgeber erstmals jubeln, als ihnen durch Christopher Guthy mit einem Heber über den Gästetorhüter die 1:0-Führung gelang. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste mehr Druck nach vorne zu entwickeln, schafften es aber nicht, sich größere Chancen zu erarbeiten. Die an diesem Tag cleveren Platzherren hingegen nutzten ihre sich bietenden Möglichkeiten eiskalt aus und stellten durch Felix Böxler und Nico Hildenbrand den klaren 3:0-Endstand sicher.

Welzbachtal – Kickers DHK II 4:3

Tore: 1:0 (10. Foulelfmeter) Dominik Sieron, 1:1 (32.) Marc Strauß, 1:2 (67.) Fabian Schüppert, 1:3 (73.) Marc Strauß, 2:3 (81.) Michele Jörg, 3:3 (90.+1.) Daniel Kospach, 4:3 (90+4.) Timo Emmel. – Gelb-rote Karte für einen Gästespieler wegen wiederholten Meckerns (62.).

In einem denkwürdigen Spiel beendeten die Hausherren den „Niederlagen-Fluch von Wenkheim“ eindruckvoll. Die Partie nahm schnell Fahrt auf und bescherte den Platzherren bereits nach zehn Minuten einen Foulelfmeter, den Dominik Sieron zur frühen Führung nutzte. Die, nach Mitteilung des Spielbeobachters, mit mehreren Kreisliga-Spielern verstärkte Gästeelf, ließ sich hierdurch jedoch nicht beeindrucken und erzielte noch vor dem Seitenwechsel durch Marc Strauß den verdienten Ausgleich. Auch nach der Pause blieben die Gäste gefährlich und schossen innerhalb nur weniger Minuten durch schön vorgetragene Konter einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Die an diesem Tag äußerst kampf- und willensstarken Platzherren ließen jedoch nicht locker und kamen noch in der regulären Spielzeit zum 2:3-Anschlusstreffer. Als keiner der Zuschauer mehr mit einer Resultatsveränderung rechnete, erzielten Michele Jörg den verdienten Ausgleich und Timo Emmel zum großen Jubel der Einheimischen, auch noch den glücklichen, aber letztendlich nicht unverdienten Siegtreffer.

FC Grünsfeld II - TBB II/Hochh. 0:0

In der ersten Hälfte bot sich den Zuschauern ein flottes Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Was fehlte, waren klare Torchancen auf beiden Seiten. Die besten Möglichkeiten ergaben sich durch Standardsituationen. Da auch im zweiten Spielabschnitt keinem der Teams der „Lucky Punch“ gelang, blieb es beim alles in allem gerechten Unentschieden.

Windischb./S. II – Assamstadt II 0:1

Tore: 0:1 (18.) Jannis Geißler. – Besondere Vorkommnisse: Gäste scheitern mit Foulelfmeter an Heimkeeper Sören Hofmann (29.).

In der Anfangsphase sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, wobei sich keine der beiden Mannschaften echte Torchancen erarbeitete. Als die Gäste stärker ins Spiel kamen, gelang ihnen durch Jannis Geißler auch die verdiente 1:0-Führung. Nur wenig später versäumten es die Gäste, weiter nachzulegen, als sie mit einem Foulelfmeter scheiterten. Der Heimtorhüter Sören Hofmann parierte allerdings auch glänzend. Im zweiten Spielabschnitt boten sich beide Teams nur wenige Möglichkeiten, so dass es bis zum Schluss beim knappen, aber nicht unverdienten Sieg der Gäste blieb.

