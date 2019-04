SV Pülfringen lässt nichts anbrennen

Bei der Frauenfußball-Freizeitrunde im Kreis Tauberbischofsheim kam es zu folgenden Ergebnissen:

FV Oberlauda – TSV Schwabhausen 2:0. Es entwickelte sich ein flottes Spiel auf dem Sportplatz in Oberlauda. Beide Mannschaften zeigten sich kombinationssicher, Eine dieser Chancen nutzte Sabrina Döpfner zur 1:0-Führung. Es gab Möglichkeiten auf beiden Seiten, jedoch die guten Torfrauen verhinderten ein ums andere Mal die Einschussmöglichkeiten. In der 68. Minute machte dann Nesrin Tanriverdio alles klar.

SG Külsheim/Uissigheim – FV Oberlauda 6:1. Beim ersten Heimspiel der Rückrunde der SG Külsheim/Uissigheim gegen den FV Oberlauda ging es nach kurzem Abtasten rasant los. Chrissy Wagner holte sich den Ball in der eigenen Hälfte und zog nach vorn. Den genauen Pass kontrollierte Nina Hochstatter und schoss überlegt zum 1:0 ein. In der 18. Minute passte Valerie Volk auf Wagner, die zum 3:0 vollendete. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr nutzte Oberlauda durch Michelle Hartmann zum 3:1-Anschlusstreffer. Im weiteren Verlauf hatte Oberlauda die Chance weiter zu verkürzen, aber Schindler parierte glänzend. Noch vor der Halbzeit erhöhte Wagner auf 4:1. Nach der Pause dominierte Külsheim/Uissigheim weiter und erzielte noch zwei Treffer durch Valerie Volk und Vivien Volk.

SV Pülfringen – TSV Schwabhausen 3:0. Bei optimalen Wetterbedingungen empfing der Tabellenführer der Damenfreizeitrunde den TSV Schwabhausen. Hierbei ergab sich zu Beginn eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Mannschaften schwer taten auf leicht holprigem Platz präzise Pässe zu spielen. Erst nach einer Ecke in der 15. Minute konnte S. Knüll den Favoriten in Führung bringen. Nach dem Seitenwechsel erspielte sich der Gastgeber mehr Feldvorteile. Erst in der 54. und 63. Minute konnte durch M. Thiel das Endergebnis von 3:0 erzielt werden.

TSV Oberwittstadt – TV Hardheim 1:0. Am vergangenen Samstag haben die Damen des TSV Oberwittstadt den TV Hardheim empfangen. Bei sommerlichen Bedingungen startete die Heimelf mit einigen Chancen ins Spiel. Fast minütlich wurde es gefährlich vor dem Tor der Gäste. Der TSV jedoch konnte die vielen Chancen nicht nutzen um in Führung zu gehen, denn die Torfrau der Gäste parierte oft glänzend. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Nach einem Eckball in der 64. Minute feierten die Frauen des TSV endlich das1:0 durch Selina Siegfried.

FV Oberlauda – SG Wenkheim/Großrinderfeld 0:1. Wenkheim/Großrinderfeld dominierte im Mittelfeld mit ihren schnellen Stürmerinnen. Doch Oberlauda hielt dagegen und verteidigte gut. Die sehr gute Oberlaudaer Torfrau Jasmin Behlau machte zusammen mit der sehr sicheren Abwehr viele Chancen der Gäste zunichte. Oberlauda blieb durch Konter gefährlich. Doch die Überlegenheit der Gäste war zu groß, und so erzielte Christina Götzelmann in der 32. Minute die spielentscheidende 1:0-Führung für die Gäste.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019