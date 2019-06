SV Pülfringen sichert sich die Meisterschaft

Mit einigen spannenden Spielen ist die Saison in der Fußball-Frauen-Freizeitrunde zu Ende gegangen.

SG Külsheim/Uissigheim – TSV Oberwittstadt 4:1. Die Fußballerinnen des TSV Oberwittstadt begannen druckvoll, engagiert und körperbetont in offensiver Ausrichtung. Die SG Külsheim/Uissigheim stand in der Abwehr um Nina Kaufmann jedoch gut und ließ nur wenige Möglichkeiten zu. In der 11. Minute ging die SG durch Wagner in Führung. In der 25. Minute „krönte“ Wagner nach schönem Zuspiel von Hübner eine gelungene Kombination mit dem 2:0. Nur eine Minute später schloss Hübner einen Konter zum 3:0 ab. In der zweiten Hälfte war Oberwittstadt noch mehr bemüht, das Spiel zu drehen. Beste Möglichkeiten vereitelte die erfahrene Torhüterin Schindler, die einen Spitzentag hatte. In der 60. Minute verkürzte Oberwittstadt dann jedoch auf 1:3. In der 75. Minute nahm Vivien Volk einen langen Pass von Wagner auf und schob souverän zum 4:1 ein. Die war auch der letztlich gerechte Endstand. TV Hardheim – FV Oberlauda 0:3. Die Heimmannschaft begann stark und hatte einige Chancen. Die Gäste aus Oberlauda verlagerten sich auf Konter. Einen davon schloss in der 14. Minute Michelle Hartmann zur Gästeführung ab. Nun drückte die Heimmannschaft noch mehr aufs Tempo und hatte einige Chancen, die jedoch alle vergeben wurden. Ein weiterer Konter führte zum 2:0 durch Nesrin Tanriverdio, die nach der Pause auch den 3:0-Endstand für die Gäste herstellte. Die tapfer kämpfenden Damen aus Hardheim wurden von den konterstarken Gästen allerdings unter Wert geschlagen.

SV Pülfringen – TSV Oberwittstadt 9:1. Das Fernduell um die Meisterschaft mit der SG Wenkheim/Großrinderfeld entschied der SV Pülfringen durch einen Sieg gegen den TSV Oberwittstadt für sich entscheiden. Bereits früh in der Partie legte hierbei die Heimmannschaft die Weichen zum Sieg, so gelang bereits in der vierten Minute R. Haberkorn der Führungstreffer zum 1:0. Spielerisch war es zunächst aber ein sehr zerfahrenes Spiel, da die Gäste die Räume eng hielten und keinen Meter Preis gaben. Denoch erhöhte der SV Pülfringen bis zur Halbzeit durch S. Haberkorn, M. Thiel und L. Diehm bereits auf 4:0. Auch in der zweiten Hälfte ging es weiter kampfbetont zur Sache. Nachdem S. Knüll auf 6:0 erhöht hatte, erzielten die Gäste durch S. Baumgartner den Ehrentreffer. In der Schlussphase sorgten M. Arlt, L. Diehm und ein Eigentor für das 9:1. Damit war die Meisterschaft für den SV Pülfringen vorzeitig perfekt. SG Wenkheim/Großrinderfeld – SV Pülfringen 3:1. Am letzten offiziellen Spieltag der Saison 2018/19 standen sich die Mannschaften aus Wenkheim/Großrinderfeld und Pülfringen gegenüber. Während die SG von Beginn an Druck machte und gleichzeitig kompakt stand, hatten es die Gäste schwer, sich Torchancen heraus zu spielen. So ging Wenkheim/Großrinderfeld verdient mit 3:0 in die Halbzeit (Tore: Beatrice Fiks/2, Maren Scherer). In der zweiten Hälfte wurde die Partie ausgeglichener. Durch einen Handelfmeter erzielte Pülfringen in der 43. Minute durch Marina Thiel den Anschlusstreffer erzielen. Das Spiel nahm danach nochmals Fahrt auf, doch blieb es beim Endstand von 3:1. SG Külsheim/Uissigheim – TV Hardheim 8:0. In einem sehr fair geführten Spiel übernahm die SG Külsheim/Uissigheim von Beginn an die Initiative und erspielte sich einen hohen Spiel- und Ballbesitzvorteil. Allerdings fehlte zunächst noch die Genauigkeit beim letzten Passes beziehungsweise Torschusses, so dass die Partie fast bis zur erste Hälfte des ersten Spielabschnittes torlos blieb. Erst in der 20. Minute gelang Christina Wagner das längst fällige 1:0. Nina Kaufmann nach einem sehenswerten Solo und Lorena Hauck mit ihrem ersten Tor für die SG überhaupt erhöhten bis zur Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf Luisa Dix mit einem schönen Distanzschuss zum 4:0, bevor dann 25 Minuten lang das Hardheimer Tor für die Külsheimer Spielerinnen wie vernagelt schien. Erst in den letzten zehn Spielminuten gelang es Christina Wagner mit einem lupenreinen Hattrick und Nina Kaufmann, den Spielstand auf 8:0 zu erhöhen.

TSV Schwabhausen – SG Külsheim/Uissigheim 0:9. Der TSV Schwabhausen präsentierte sich Kampfstark, konnte aber die ersten zwei Gegentore von Christina Wagner nicht verhindern. Kurz darauf erzielte Luisa Dix einen. Die Heimmannschaft kämpfte weiter, aber die Gastmannschaft erzielte zwei weitere Treffer durch Christina Wagner erzielen. Die Gastmannschaft schoss schließlich noch weitere Tore durch Lorena Hauck und Christina Wagner. Es war ein faires Spiel mit einem Endstand von 0:9. TV Hardheim – TSV Schwabhausen 1:1. Obwohl die Spielerinnen des TV Hardheim in ihrem letzten Rundenspiel besser als die Gäste aus Schwabhausen in die Partie starteten, gingen diese in der 32. Minute durch ein Tor von Christin Schwab in Führung. In einem ab diesem Zeitpunkt ausgeglichenen und fairen Spiel folgten Chancen auf beiden Seiten. Ruth Elwert erzielte in der 41. Minute den Ausgleich für den TV Hardheim, bei dem es trotz weiterer Chancen für beide Mannschaften bis zum Ende der Partie blieb. mk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019