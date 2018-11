SV Pülfringen stürmt die Spitze

Umpfertal II – Assamstadt II 0:5

Tore: 0:1 (15.) Jonathan Hügel, 0:2 (25.) Max Münch, 0:3 (31.) Jonathan Hügel, 0:4 (33.) Jonathan Hügel, 0:5 (90.) Jonathan Hügel.

Eine in allen Belangen überlegene Gästemannschaft hatte im ersten Spielabschnitt mit der schwachen Heimelf keinerlei Probleme und führte bis zur Pause völlig verdient mit 4:0. Im zweiten Spielabschnitt schafften es die Gastgeber, das Spielgeschehen offener zu gestalten, wirklich zwingende Chancen spielten sie sich allerdings nicht heraus. Kurz vor Spielende fiel noch das Tor zum letztendlich verdienten 5:0-Endstand. Mann des Abends war natürlich Jonathan Hügel, der vier Treffer erzielte.

FC Grünsfeld II – Welzbachtal 0:1

Tore: 0:1 (20.) Valentino Behringer.

Die Platzherren erwischten keinen guten Tag und verloren am Ende doch etwas überraschend gegen die clevere SpG Welzbachtal. Trotz mehrer Möglichkeiten in der Anfangsphase erzielte keine der beiden Mannschaften zunächst einen Zählbaren Erfolg. Als Mittelfeldspieler Valentino Behringer nach 20 Minuten per Freistoß die 1:0-Führung für die Gäste erzielte, war dies gleichzeitig schon der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gäste gekonnt ihre Führung und behaupteten diese, trotz mehrerer sich der Heimelf bietenden Torchancen, bis zum Schlusspfiff.

Pülfringen – Wittighausen/Z. 1:0

Tore: 1:0 (33.) Michael Haberkorn. – Rote Karte für einen Spieler der Heimelf (88.).

Die Heimelf bestimmte über die gesamte Spielzeit das Geschehen, während die Gäste äußerst defensiv eingestellt waren und sich kaum nennenswerte Chancen erarbeiten konnten. Als Michael Haberkorn nach einer halben Stunde die 1:0 Führung erzielte, war dies dem Spielverlauf nach hochverdient. Trotz stetiger Bemühungen der Gastgeber, möglichst bald den zweiten Treffer nachzulegen und den Sack damit endgültig zuzumachen, blieb es bis zum Schluss bei der knappen Führung, die gleichzeitig die Tabellenführung bedeutete.

FC Eichel – SpG Dittwar/Heckf. 1:1

Tore: 0:1 (22.) Bashir Omar Abdil, 1:1 (88.) Pascal Hofmann.

Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer in Eichel. In der ersten Spielhälfte kamen die Hausherren überhaupt nicht in die Partie, so dass die Gäste das Geschehen bestimmten und auch durch Bashier Omar Abdil verdient in Führung gingen. Nach der Pause musste der Gast seinem hohem Laufaufwand Tribut zahlen und wurde seinerseits etwas schwächer, ohne dass die Platzherren hieraus schnell Kapital schlagen konnten. So liefen die Platzherren bis kurz vor Schluss dem Ausgleich hinterher, ehe dann doch Pascal Hofmann aus kurzer Distanz das mühsam erkämpfte Unentschieden sicherstellte.

Rauenberg/B. – Windisch./S. II 0:0

Die Hausherren waren in der Anfangsphase spielbestimmend und erarbeiteten sich auch mehrere Möglichkeiten, ohne jedoch zum finalen Abschluss zu kommen. Danach wurden die Gäste stärker, aber auch sie konnten ihre gute Chance nicht verwerten. Kurz vor der Pause hatten die Gastgeber nochmals Pech, als einer ihrer Stürmer alleine auf den Gästekeeper zulief, den Ball jedoch nicht im Tor unterbrachte konnte. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Platzherren wieder das Geschehen und erspielten sich weitere hochkarätige Chancen. Die Gäste kamen nur noch sporadisch aus der eigenen Hälfte. Bis zum Abpfiff drängte die Heimmannschaft auf den Führungstreffer, doch sie hatte an diesem Tag jedoch nicht das Quäntchen Glück, um den Ball im gegnerischen Gehäuse unterzubringen. Am Ende stand ein äußerst schmeichelhafter Punktgewinn für die Gäste.

Distelhausen – Kickers DHK II 2:1

Tore: 1:0 (2.) Marco Holler, 1:1 (69.) Markus Hörner, 2:1 (90.+1) Evgenij Golovko.

Nach den guten Leistungen der letzten Wochen tat sich die Heimelf etwas überraschend gegen den Tabellenletzten aus Wertheim äußerst schwer. Dabei hätte es für die Platzherren nicht besser beginnen können, denn Marco Holler gelang nach einem Eckball per Kopf das frühe 1:0. Trotz weiterer guter Möglichkeiten gelang es den Hausherren nicht, die Führung weiter auszubauen. Mitverantwortlich hierfür war der starke Gästekeeper Jonas Drach. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste immer selbstbewusster und übernahmen fortan das Kommando. So war es nicht verwunderlich, dass ihnen durch Markus Hörner 20 Minuten vor Schluss, der mittlerweile verdiente Ausgleich gelang. Als alle schon mit einem Remis rechneten, entschied der an diesem Tag beste und mit 43 Jahren älteste SVD-Spieler auf dem Platz, Evgenij Golovko, mit einem herrlichen Kopfballtreffer, die Partie zugunsten der Hausherren.

