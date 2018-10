SV Schlierstadt feiert schon die Herbstmeisterschaft

Hardheim/B. II – Laudenberg 1:5

Spiel war am Anfang ausgeglichen, und auch Hardheim/Bretzingen hatte Chancen. Dann jedoch wurde Laudenberg besser und machte das 1:0. Fünf Minuten später fiel das 0:2 und kurz vor der Halbzeit durch einen Elfmeter das 0:3. Die zweite Hälfte war ausgeglichen. Nach einer Ecke machten die Gästen das 4:0. Michael Faul gelang mit dem 1:4 dann der ersehnte erste Saisontreffer für die „SG“. Am Ende hieß es 1:5.

Rippberg-W/G. – G’eicholzh. 3:5

Das Spiel begann ausgeglichen und nach kurzem Abtasten wurde die Einheimische SPG stärker und erspielte sich gute Möglichkeiten. Die Gäste gingen mit 1:0 aus stark abseitsverdächtiger Situation in Front, ehe Breunig per Freistoß den Ausgleich besorgte. T. Sauer scheiterte nach einem klasse Zuspiel von Breunig am Gästekeeper. Im Gegenzug sorgte ein schön gespielter Angriff für das 1:2 ehe erneut Breunig eine schöne Flanke von Baumann zum 2:2 veredelte. Ein unglücklicher Rückpass sorgte für das für das 3:2, ehe die Gäste Horn per Lupfer zum 3:3-Halbzeitergebnis überwanden. Die Gäste starteten dann stürmisch, kamen mit mehr Pep aus der Kabine und erzielten das zu diesem Zeitpunkt verdiente 4:3. Die SpG scheiterte durch Sauer „am Alu“ und am Gästekeekper. Nachdem die Heim-Hintermannschaft mit aufgerückt war, erzielten die Gäste das 3:5.

VfB Altheim – Sindolsheim/R. II 3:0

Es entwickelte sich sehr schnell ein munteres Spiel. Beide Mannschaften hatten Zug nach vorne und suchten den Weg zum Tor. Die Gastgeber nutzten ihre Möglichkeiten konsequenter aus, so dass ein harmloser Torschuss in der 25. Minute zur Führung reichte, als Berlinger nachsetzte und traf. Zu Beginn der zweiten Hälfte agierte der VfB hinten sehr riskant, doch die Gäste nutzten dies nicht. Der zweite Treffer für Altheim fiel in der 60. Minute. Alilja spielte an der linken Eckfahne Berlinger frei, der den Ball in die lange Ecke zirkelte. Den Schlusspunkt in diesem engagierten und guten Spiel setzte Thaqi, der ins Dreieck traf.

SpG Adelsheim-Oberkessach1 – SpG Berolzheim-Hirschlanden 5:1

Nach 20 Minuten begannen die Einheimischen, die Gäste einzuschnüren. Eine weite Hereingabe köpfte Dolk zum 1:0 ein, und eine Minute später erhöhte M. Schmidt mit einem Kunstschuss auf 2:0. Die SpG setzte nach, und in der 30. Minute schloss wiederum Schmidt einen tollen Angriff über Günther zum 3:0 ab. Schon im Gegenzug zeigte Chrzan seine Klasse, als er einen gefährlichen Schuss um den Pfosten lenkte. Den Anschlusstreffer erzielten die Gäste nach der Pause durch Gehrig. Die Gäste wollten noch mehr, die Heimelf konterte, und M. Schmidt wurde von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte T. Ebel zum 4:1. In der 85. Minute war es wiederum M. Schmidt, der einen Freistoß aus 20 Metern zum 5:1-Endstand verwandelte.

Schlierstadt – Krautheim/W. 2:0

Nach anfänglichem Abtasten , übernahm der SVS die Initiative. Der SVS hatte die Spielkontrolle und die Gäste versuchten, mit langen Bällen zum Ziel zu kommen. Diese landeten allesamt in der gut gestaffelten Abwehr des SVS. Auch in der zweiten Hälfte blieb der SVS die spielbestimmend. Als Heimberger in der 58 . Minute einen Freistoß hoch vors Gästetor brachte und Friedenbergers Ball vor der Linie geklärt wurde , war Blatz zur Stelle und erzielte das 1:0. Mit einem genialen Freistoßtrick erhöhte der SVS durch Heimberger auf 2:0 . In der 75 . Minute sahen die Zuschauer dann die erste und einzoge Torchance der Gäste . Ein Stürmer köpfte am Tor vorbei. In der 90 . Minute sah ein Gästespieler wegen überharten Einsteigens „Rot“. Der SVS ist damit Herbstmeister.

Oberwittst. II /B. – Hettigenb. 3:2

In einer schwachen ersten Hälfte ging die Heimelf in der 41. Minute verdient in Führung. Nach einer Doppelchance für die SpG nach der Pause wurde der Gast stärker. Mit einem Doppelschlag ging der HSV in der überraschend in Führung (63./66.). Nachdem Maier in der 76. Minute sehenswert den Ausgleich erzielt hatte, rechnete jeder mit einem Unentschieden. Doch es kam anders, Unangst traf mit seinem zweiten Tor herrlich zum 3:2 (88.).

