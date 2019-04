SV Schlierstadt nimmt auch die Hürde in Altheim

Oberwittst./B. – Hardheim/B. 2:0

Gegen das Tabellenschlusslicht aus dem Erftal war die Heim-SG während der gesamten 90 Minuten spielbestimmend. Zwingende Torchancen wurden aufgrund der hohen Fehlerquote im Passspiel jedoch nur selten herausgespielt. Eine der wenigen Chancen nutze Lukas Weber in der 40. Minute zum 1:0. Im zweiten Spielabschnitt bot sich das selbe Bild: Die Heim-SG spielte, aber Torchancen waren selten. Kurz vor dem Schlusspfiff schloss Lukas Weber nach feinem Zuspiel zum 2:0-Siegtreffer ab

Berolzheim/H. – TTSC Buchen 0:3

Die Gäste nutzten ihre spielerische Überlegenheit in der ersten Hälfte aus, um mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit zu gehen. Die ersatzgeschwächte Heimmannschaft hatte wenig entgegenzusetzen. Ein kurzes Strohfeuer der Heimmannschaft nach der Pause verpuffte rasch. Nur dem sehr guten Heimtorhüter war es zu verdanken, dass die Niederlage mit 0:3 glimpflich abging. Das Spiel endete mit einer schweren Verletzung eines Spielers der Heimmannschaft.

VfB Altheim – SV Schlierstadt 0:1

Ein von beiden Mannschaften engagiert geführtes Fußballspiel brachte allerdings wenige Torchancen, und es sah über weite Strecken nach einem Unentschieden aus. In der ersten Hälfte hatte Altheim etwas mehr Struktur und auch mehr Ballbesitz. Der SV agierte zuweilen hektisch und so gingen seine Angriffsbemühungen meist ins Leere. Der SV begannen die zweite Hälfte mit viel Druck, mit mehr Ballbesitz und drängten die Gastgeber in die Defensive. Der VfB konnte sich nur selten befreien und wenn, dann ging es nur selten in die Nähe des SV-Tors. Der Treffer des Tages in der 65. Minute war nach Meinung des VfB-Berichterstatters abseits, doch hatten die Gäste in der zweiten Hälfte für mehr Druck gesorgt und so gesehen nicht zu Recht, doch auch nicht unverdient das Spiel für sich entschieden. Dem souverän leitenden Schiedsrichter war es nicht vergönnt, die wichtigste Spielszene richtig zu beurteilen.

Hettigenbeuern – Krautheim 1:4

Nach acht Minuten ging der HSV mit 1:0 in Führung durch einen Kopfball von D. Mechler. Krautheim glich in der 30. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel ein bisschen Fahrt auf und der HSV hatte alle Hände voll zu tun, sein Tor sauber zu halten. Durch einen Kopfball ging Krautheim in der 60. Minute mit 2:1 in Führung. Das 1:3 fiel in der 72. Minute wieder durch einen schönen Kopfball. In der 80. Spielminute erhöhte Krautheim auf 4:1. Der Einsatz des HSV in der zweiten Hälfte ließ zu wünschen übrig. Das Ergebnis ging auch in dieser Höhe voll in Ordnung. Der Schiedsrichter war immer voll auf der Höhe.

Adelsheim/O. – RippbergW./G. 2:1

Die Gäste begannen furios, und in der dritten Spielminute erzielte der Gast das 1:0. Nur kurze Zeit später war es Gründewald, der per fulminanten Hackentrick den Ausgleich zum 1:1 herstellte. Kurz vor der Halbzeit köpfte Rese die Heimelf zum umjubelten 2:1 in Front. Die zahlreichen Zuschauer sahen in der zweiten Hälfte einen spannendes Spiel mit vielen Torchancen für die Heimelf. Allerdings wurde keine verwertet. Die drei Punkte waren aber mehr als verdinet.

Sindolsh./R. II – Großeicholzh. 1:3

Den frühe Führungstreffer der Gäste (14.) durch Miltz glich Volk nach gut einer Stunde aus. Zwei Tore von Paul Galm stellten in der Schluss-Viertelstunde aber den Großeicholzheimer Sieg sicher.

