SV Schönfeld in Feierlaune

In den beiden Kreisklassen C des Fußballkreises Tauberbischofsheim sind die Entscheidungen bereits gefallen. Der SV Schönfeld benötigt zwar „rein rechnerisch“ gegen die SG Gerchsheim/Unteraltertheim II noch einen Punkt, bei einer um 13 Treffer besseren Tordifferenz würde es wahrscheinlich auch ohne diesen Zähler reichen. Nichtsdestotrotz werden die Schönfelder sicherlich alles daran setzen, um mit einem Sieg die Meisterschaftsfeier noch einen Tick schöner zu gestalten.

Neben dem SV Schönfeld wird auch der FC Hundheim/Steinbach in die Kreisklasse B aufsteigen. Die beiden Vizemeister SG Oberbalbach/Unterbalbach II und SV Nassig III werden in einem Entscheidungsspiel den Teilnehmer an der Relegation gegen den Zwölften der Kreisklasse B, die SG Wittighausen/Zimmern II, ermitteln. ptt