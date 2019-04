SV Schönfeld lässt erneut zwei Punkte liegen

Wertheim II/G. –Anadolu L. 3:3

Tore: 1:0 (9.) Andrej Jörg, 1:1 (12.) Murat Korkmaz, 1:2 (57.) Ahmad Tagiga, 2:2 (69.) Tchiago Eisenlohr, 3:2 (71.) Roman Ratter, 3:3 (87.) Can Karadag. – Gelb-rote Karte: (68.) für Spieler der Gäste nach wiederholtem Foulspiel.

Sowohl der Favorit aus Lauda als auch die Gäste starteten mit viel Tempo in die Begegnung. Ein Leistungsunterschied war nicht zu erkennen. Zuerst jubelten in der neunten Minute die Gastgeber, die mit ihrem Führungstor den Tabellenzweiten zunächst in Verlegenheit stürzten. Roman Ratter hatte Andrej Jörg mit einer flachen Flanke bedient, so dass der aus kürzester Distanz den Ball nur noch den Ball einschieben musste. Der Ausgleich ließ aber nur drei Minuten auf sich warten und markierte zugleich auch schon den Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel ging der SV Anadolu Lauda zunächst nach einem Freistoß in Führung, der Ausgleich ließ aber auch dieses Mal nicht lange auf sich warten. Zuvor hatten sich die Gäste in der 68. Spielminute selbst dezimiert. Die Gastgeber legten auch prompt noch einmal nach. Dieses Mal traf Roman Ratter nach einer Flanke selbst. Im Folgenden hatte die Heimelf noch drei Großchancen, verpasste es aber, die knappe 3:2-Führung auszubauen. Kurz vor Schluss kamen die Gäste mit einem schönen Pass in die Spitze noch einmal vors Tor und nutzten ihrerseits die Möglichkeit zum Ausgleich.

SpG Boxtal II/M. – Uissigh. II/G. 2:1

Tore: 0:1 (17.) Janik Steinhäuser, 1:1 (45.) Stefan Eckert, 2:1 (79.) Sven Lappe.

Die Gäste gingen zunächst durch Janik Steinhäuser in Führung, bekamen aber noch in der ersten Hälfte praktisch mit dem Pausepfiff den Ausgleichstreffer „eingeschenkt“. In einer umkämpften zweiten Hälfte erzielte schließlich Sven Lappe für den Tabellenzwölften den Führungstreffer und brachte den Außenseiter somit zum überraschenden Sieg gegen die kriselnden Gäste.

Brehmbachtal II – Urphar/L./B. 2:2

Tore: 1:0 (15.) Kevin Engert, 1:1 (17.) Immanuel Valderrama, 2:1 (22.) Daniel Brell, 2:2 (65.) Immanuel Valerrama.

Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn erzielte der FV Brehmbachtal in der 15. Minute die 1:0-Führung. Doch bereits im Gegenzug gelang den Gästen der Ausgleich. In der 25. Minute ging die Heimelf erneut in Führung, was trotz Chancen auf beiden Seiten auch der Halbzeitstand war. In der zweiten Hälfte wogte das Spiel vorerst hin und her. Es waren aber schließlich die Gäste, die in der 65. Minute das Tor zum Ausgleich erzielten. Auch in der Schlussphase spielten beide Teams auf den durchaus möglichen Sieg, letztendlich blieb es aber beim insgesamt gerechten Unentschieden.

Uiffingen – Untersch./K. II 1:2

Tore: 0:1 (6.) Manuel Belz, 0:2 (19.) Ibrahima Diallo, 1:2 (37.) Elias Wild.

Der SV Uiffingen startete verschlafen in die Partie und musste dadurch schon in der sechsten Minute den ersten Gegentreffer hinnehmen. Nach einem Eckball fand der Ball aus dem Getümmel vor dem Tor durch Manuel Belz den Weg ins Netz. Auch das zweite Tor fiel nach einem Eckball, dieses Mal per Kopf durch Ibrahima Diallo. Durch die zwei frühen Treffer wach gerüttelt, nahm die Heimelf schließlich langsam das Heft in die Hand und bejubelte so noch vor der Pause den Anschlusstreffer von Elias Wild. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gastgeber weiter das Spiel, vergaben jedoch zahlreiche Chancen. Danach haderten die Gastgeber etwas mit dem Schiedsrichter. Mit einem Elfmeter hätte man in der 60. Minute die riesengroße Chance auf den Ausgleich gehabt, doch die Pfeife des Unparteiischen war stumm geblieben. Am Ende war es ein schmeichelhafter Sieg für die Gäste. Zumindest einen Punkt hätte der SV Uiffingen aus dem Spiel mitnehmen können.

Schönfeld – Wittighausen/Z. II 1:1

Tore: 1:0 (5.) Lars Röder, 1:1 (70.) Sebastian Molitor.

Die Heimelf nahm von Beginn an das Zepter in die Hand und erspielte sich etliche Torchancen. Gleich in der fünften Minute zappelte das Runde im Netz, als nach einer Ecke Lars Röder goldrichtig stand und eiskalt einnetzte. Danach verlief das Spiel sehr unspektakulär. Die Heimelf hatte war Vorteile, doch sie verpasste es, ein zweites Tor nachzulegen. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Die Gastgeber kamen zwar zu guten Chancen, etwas Zählbares holten sie für sich aber nicht heraus. Die Gäste waren derweil effizienter und erzielten so aus der Distanz in der 71. Minute den Ausgleich durch Sebastian Molitor. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, aber ein Siegtreffer wollte nicht mehr fallen. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, mit dem weder die Gäste wichtige Punkte im Abstiegskampf noch die Heimelf im Duell um die ersten Tabellenplätze sammeln konnte.

TSG Impfingen – Hundh./St. II

Da die Gäste zu dieser Partie nicht angetreten sind, musste die Begegnung ausfallen.

