SV Schönfeld muss nach 1:5 abreißen lassen

SpG Wittigh./Zi. II – Ana. Lauda 2:5

Tore: 0:1 (13.) Aytekin Kunt, 0:2 (24.) Ömer Yildirim per FE, 0:3 (28.) Mehmet Öztürk, 0:4 (42.) Yildirim Mücahit, 1:4 (49.) Steffen Derr, 1:5 (73.) Ömer Yildirim, 2:5 (84.) Michael Schmitt. – Besonderes Vorkommnis: Heimelf verschießt Foulelfmeter (5.).

Schon zu Beginn der ersten Hälfte zeigten die Gäste ein starkes Offensivspiel und kamen vor dem ersten Tor in der 13. Minute schon zu einem Lattentreffer. Die Heimelf verpasste ihrerseits in der fünften Minute die Chance zur sicheren Führung. Im Folgenden erzielte der SV Anadolu Lauda ein Tor nach dem anderen, besonders sehenswert war der Fernschuss von Mehmet Öztürk in der 28. Spielminute. Die Heimmannschaft zeigte nach der Pause Courage und erzielte zwei Tore, die schnellen Stürmer der Gäste legten jedoch nochmals zum deutlichen 2:5-Sieg nach. Der SV Anadolu Lauda sicherte sich dadurch den zweiten Tabellenplatz und kann so nach der Winterpause aus einer guten Position den Liga-Primus ins Visier nehmen.

Untersch./K. II – Boxt./M. II 1:0

Tor: 1:0 (47.) Felix Hofmann.

In einer in weiten Teilen ereignislosen Partie zwischen den beiden Tabellennachbarn, konnte in der ersten Halbzeit keines der Teams große Akzente setzen. Im zweiten Durchgang gingen die Gastgeber früh in Führung und brachten danach den Sieg über die Zeit.

SpG Urph./L./B. – Uissigh./G. II 6:3

Tore: 0:1 (3.) Aaron Krug, 0:2 (23.) Aaron Tomic, 1:2 (25.) Maurice Lemnitz, 2:2 (29.) Sven Frenzel, 3:2 (34.) und 4:2 (45.+3) beide Immanuel Valderrama, 5:2 (57.) Pascal Endreß, 5:3 (78.) Marius Krug, 6:3 (82.) Pascal Endreß. – Besondere Vorkommnisse: zweimal Gelb-Rot (85. Und 87.) für Spieler des VfR Uissigheim/Gamburg II.

In einer hitzigen Partie stellten die Gäste zunächst ihre Offensivqualitäten unter Beweis und führten früh mit zwei Toren. Die Heimelf ließ sich davon aber nicht entmutigen und suchte ihrerseits unentwegt nach Abschlussmöglichkeiten. So gelang schon kurz nach dem zweiten Tor nicht nur der Anschlusstreffer, sondern sogar der Ausgleich. Durch die Leistungen motiviert, drehten die Gastgeber bis zur Pause noch einmal richtig auf und erhöhten verdient auf den 4:2-Zwischenstand. In der zweiten Halbzeit spielten beide Teams nochmals ruppiger, insgesamt hagelte es neun Gelbe Karten und zwei Platzverweise. Die Unterbrechungen und Meckereien nahmen dem Spiel einiges an Qualität, dennoch gelang es Pascal Endreß mit zwei weiteren Toren, den Spielstand auf am Ende doch verdientes 6:3 zu erhöhen.

TSG Impfingen - SV Uiffingen 4:0

Tore: 1:0 (2.) und 2:0 (63.) beide Mouath Salama, 3:0 (70.) Max Weiske, 4:0 (78.) Dominik Heimberger.

Impfingen startete erneut souverän in die Partie und kam bereits in den ersten 15 Minuten zu etlichen Torchancen, gekrönt wurde die Vorstellung schon früh mit dem ersten Treffer in der zweiten Spielminute. Im Folgenden hielten die Gäste gut dagegen und waren gerade in den Kontern brandgefährlich. Bis zur Halbzeit zeigten beide Mannschaften viel, über einen Lattentreffer kam aber keines der beiden Teams bis zur Pause hinaus. Auch nach dem Seitenwechsel beherrschte die Heimelf die Begegnung und kombinierte sich vielfach durch die Reihen der Gäste. Der Treffer zum 2:0 ließ schließlich den Knoten platzen und verhalf der TSG zu zwei weiteren Toren. Der SV Uiffingen verkaufte sich teuer, musste sich aber am Ende deutlich dem alten und somit auch neuen Spitzenreiter geschlagen geben.

Bobst./Assam. III – Schönfeld 5:1

Tore: 1:0 (4.) Philipp Behringer, 1:1 (26.) Marko Gaspic, 2:1 (38.) Benjamin Putz, 3:1 (46.) Philipp Behringer, 4:1 (83.) Bastian Quenzer, 5:1 (88.) Nico Quenzer.

Der TSV Bobstadt/Assamstadt legte sehr gut los und ging bereits in der vierten Minute durch Philipp Behringer mit 1:0 in Führung. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und glichen in der 26. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause gelang es den Gastgebern, die Führung über den Tabellendritten zu erringen, die die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit direkt per Blitzstart erhöhten. In der Schlussphase der Partie trafen Bastian und Nico Quenzer für die Gastgeber und gestalteten den Spielstand gegen stark kämpfende Gäste am Ende wohl etwas zu deutlich.

SpG Vikt. Wert. II/G. – Brehm. II 3:2

Tore: 0:1 (22.) Felix Benedikt Klingert, 1:1 (32.) ET Simon Bauer, 2:1 (53.) Labinot Elshani, 2:2 (55.) Jens Trabold, 3:2 (83.) Cortes Dennis Giuffrida.

Zu dieser Partie ging uns kein Spielbericht zu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018