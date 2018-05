SV Schönfeld spielt in Unterzahl 1:1

Anzeige

Oberbalbach/U. II – Schönfeld 1:1

Tore: 1:0 (25.) Dimitri Wiens, 1:1 (85.) Marko Gaspic. – Rot: Torwart Dominik Deckert (SVS, 5.) wegen einer Notbremse.

Schon früh musste der SV auf seinen Torwart verzichten. Dann ging die SG in Führung, was aber dem SV-Kampfgeist keinen Abbruch tat. In der zweiten Hälfte waren die Gäste zeitweise sogar die überlegene Mannschaft und kamen verdientermaßen zum Ausgleich.