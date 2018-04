SV Viktoria II hält jetzt die „Rote Laterne“ in Händen

Anzeige

SG Kembach /Höh. – FC Eichel 3:1

Tore: 1:0 (33.) Marco Fitzenreuter, 1:1 (63.) Kai Grottenthaler, 2:1 (89.) Okan Cirakoglu, 3:1 (90.) Marco Fitzenreuter.

Die Anfangsphase bestimmte Eichel mit drei furiosen Latten- und Pfostentreffern. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kamen die Platzherren besser in die Partie und erzielten bei einem Konter durch Marco Fitzenreuter die etwas glückliche Führung. Nach dem Seitenwechsel war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nicht unverdient war das 1:1 von Kai Grottenthaler. Die Heimelf präsentierte sich nunmehr bissiger und engagierter und stellte kurz vor Spielende durch Okan Cirakoglu und Marco Fitzenreuter den wichtigen Heimsieg sicher. Die Gäste wurden ob ihrer starken Anfangsphase etwas unter Wert geschlagen.

VfB Boxberg/W. – Gerchsheim 1:1

Tore: 1:0 (35.) Felix Warrisch, 1:1 (70.) Nicolas Krumpholz.

Augenfällig war, dass die Platzherren von Beginn an gegen den Tabellenführer gut mithielten und sich ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte. So war es auch nicht verwunderlich, dass Felix Warrisch nach einer schönen Flanke aus kurzer Distanz die 1:0-Führung erzielte. Die erste gute Gelegenheit nach der Pause hatte die Heimelf, als der Gästekeeper einen gefährlichen Schuss nur nach vorne abwehrte und der VfB den Nachschuss vergab. Von den Gästen war zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen. Umso überraschender fiel dann, wie aus dem Nichts, nach einer schönen Kombination der Ausgleich durch Nicolas Krumpholz. Kurz vor Spielende hatten die Platzherren Pech, als dem eingewechselten AH-Spieler Goran Grujic ein Kopfballtreffer gelang, der aber wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Grünsfeld II – SV Viktoria W. II 2:1

Tore: 0:1 (33., Foulelfmeter) Stanislav Michel, 1:1 (72.) Stefan Kordmann, 2:1 (74.) Denis Hemm.

Zu einem „Sechs-Punkte-Spiel“ waren die Gäste angereist. Die Zuschauer sahen ein gutes und spannendes A-Klassen-Spiel mit leichten spielerischen Vorteilen für die Heimelf. Ungeachtet dessen waren es die Gäste, die nach einer guten halben Stunde per Strafstoß mit 1:0 in Führung gingen. Die Platzherren taten sich im Anschluss daran schwer, wieder in die Partie zu kommen. Erst als Mitte der zweiten Hälfte die Kräfte des SV spürbar schwanden, setzte sich die Heimelf wieder besser in Szene und erarbeitete sich mehrere Möglichkeiten. Was folgte, war, dass Stefan Kordmann den starken Gästekeeper mit einem abgefälschten Schuss zum zwischenzeitlichen Ausgleich überwand. Als der kurz zuvor eingewechselte Denis Hemm nur zwei Minuten später einen weiteren Treffer markierte, war der für die Hausherren wichtige Heimsieg sichergestellt.

Wittighausen/Z. – TBB II/Ho. 2:2

Tore: 0:1 (60.) Benjamin Olt, 0:2 (70.) Steven Hilbert, 1:2 (75.) Rüdiger Grimmer, 2:2 (85.) Bernd Wohak.

In der ersten halben Stunde erwiesen sich die Gäste als die überlegene Mannschaft und ließen die Hausherren nicht ins Spiel kommen. Erst kurz vor dem Seitenwechsel steigerten sich die Platzherren. Nach der Pause setzte sich wiederum der Gast besser in Szene und ging mit einem schönen Freistoß durch Benjamin Olt verdient mit 1:0 in Führung. Als die Konzentration in der Abwehr der Heimelf wieder einmal nachließ, gelang den Gästen nur zehn Minuten später das 2:0. Nun versuchten die Platzherren nochmals dagegen zu halten und wurden auch mit dem Anschlusstreffer, der allerdings wie aus dem Nichts fiel, belohnt. Nun wogte die Partie hin und her, ehe Bernd Wohak kurz vor Spielende der äußerst glückliche Ausgleich gelang. Bei etwas mehr Cleverness und Routine hätte der Gast das Match für sich entscheiden müssen.

Rauenberg/B. – Assamstadt II 1:2

Tore: 1:0 (34.) Leon Brümmer, 1:1 (36.) Rene Belz, 1:2 (80.) Jonathan Hügel.

In der ersten Spielhälfte entwickelte sich eine verhaltene Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste. Durch sein laufstarkes und aggressives Spiel hatte der TSV mehrere gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Um so überraschender kam zu diesem Zeitpunkt das 1:0 für die Platzherren nach einem Flachschuss von Leon Brümmer. Die Gäste ließen sich hierdurch jedoch nicht beeindrucken und erzielten nur zwei Minuten später durch Rene Belz per Freistoß den verdienten Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste überlegen und hatten in der 63. Minute Pech, als sie mit einem Freistoß nur die Latte trafen. Besser machte es Gästespieler Jonathan Hügel, als ihm zehn Minuten vor Schluss aus einem Gewühl heraus die vielumjubelte Führung gelang. In der Folge bemühten sich die Platzherren, noch mal Akzente zu setzen, was ihnen aber trotz aller Anstrengungen verwehrt blieb.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018