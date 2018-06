SV Wachbach II verliert recht klar mit 1:4

Anzeige

Im Entscheidungsspiel der Relegation zur Kreisliga A3 besiegte gestern Abend in Ingelfingen vor zirka 600 Zuschauern der FC Phoenix Nagelsberg (Vizemeister der Kreisliga B2) den SV Wachbach II (Vizemeister B4) mit 4:1. Ebrima Jasseh (25.) und Ejmad Demaku (34.) brachten den FC nach einer halben Stunde in Führung. In Hälfte zwei tat sich lange Zeit nicht viel, bis schließlich FC-Torjäger Ejmad Demaku (72.) zum 3:0 traf. Nur zwei Minuten später verkürzte Marvin Huppmann für Wachbach auf 1:3, ehe erneut Demaku in der 78. Spielminute das 4:1 für den FC erzielte. Ein ausführlicher Spielbericht folgt in unserer Montags-Ausgabe. Nagelsberg spielt nun am Mittwoch in Apfelbach das Relegationsspiel gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen um den freien Platz in der Kreisliga A 3. rst/Bild: Robert Stolz