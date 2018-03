SV Wachbach in letzter Minute mit dem Ausgleich

Anzeige

Mulfingen – Bühlerzell 3:0

Tore: 1:0 (60.) Alexander Wolf, 2:0 (64.) Daniel Eckart, 3:0 (87.) Daniel Eckart. – Zuschauer: 126. – Schiedsrichter: Harald Pfeifer, Heilbronn.

In einem interessanten Spiel sichert sich Mulfingen verdient die drei Punkte. Am Anfang hatte Bühlerzell ein leichtes Übergewicht, Mulfingens Torhüter Lanig musste nach einem Standard eine Glanzparade auspacken, auch die darauffolgende Ecke war sehr gefährlich. Im Anschluss fand Mulfingen besser ins Spiel, stand kompakt und ließ wenig zu, nach vorne kam wenig Zwingendes zustande. Einmal musste Lanig noch im Eins gegen Eins den Abschluss von Mike Dörr klären. Nach der Pause war es zunächst wieder ein ausgeglichenes Spiel. Das 1:0 resultierte aus einer Ecke, Alex Wolf verwandelte den Nachschuss. Kurz darauf zirkelte Daniel Eckart einen Ball von der linken Strafraumecke wunderschön ins lange Eck, der Gästetorhüter war hier machtlos. Das Spiel war quasi entschieden, Bühlerzell versuchte nochmal alles, kam aber nur nach Standards gefährlich vors Tor. Mulfingen verteidigte clever und war durch Konter immer gefährlich und dem dritten Tor schon sehr nahe, welches dann kurz vor Schluss nach einem schönen Spielzug über rechts und Hereingabe von Tim Schneider fiel. Alles in allem ein hochverdienter Sieg, da Mulfingen gefährlicher vorm Tor war und letztendlich die Chancen verwertet hat.

Gaisbach – Altenmünster 1:1

Tore: 1:0 (24.) Janik Koppenhöfer, 1:1 (89.) Florian Immel.

Im ersten Punktspiel 2018 startete der SSV Gaisbach mit souveräner Spielkontrolle gegen einen zunächst tiefstehenden VfR Altenmünster. Die 1:0-Führung durch Janik Koppenhöfer ist auf das aggressive Gaisbacher Gegenpressing zurückzuführen. Kevin Alankus konnte einen ungenauen Pass durch die VfR-Zentrale abfangen und Koppenhöfer im Strafraum bedienen, der den SSV mit seinem starken linken Fuß in Führung brachte (24.). Das Spiel verlief in der Folge ähnlich wie vor der Führung, jedoch kam Altenmünster nun durch schnelle Konter über die rechte Angriffsseite besser ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel schaltete Gaisbach einen Gang zurück. Altenmünster kam dadurch immer häufiger in das Angriffsdrittel und dort zu entsprechenden Chancen. Hinzu kamen einige Gaisbacher Fouls rund um die Mittellinie. Die resultierenden Freistöße gaben Altenmünster den Auftrieb, den sie kurz vor Schluss in den verdienten Ausgleich ummünzen konnten. Bezeichnenderweise war es ein Freistoß aus dem Halbfeld, der Altenmünsters Spitze Florian Immel auf Strafraumhöhe vor die Füße sprang. Sein Schuss wurde so unglücklich abgefälscht, dass Andreas Eberle im Gaisbacher Tor machtlos zusehen musste, wie der Ball in den langen Winkel fiel. Die letzten Gaisbacher Angriffs-Bemühungen verpufften wenige Augenblicke später.

Sindringen – Untermünkheim 1:1

Tore: 0:1 (1.) Edwin Wilhelm, 1:1 (88. Foulelfmeter) V. Gronbach. – Schiedsrichter: Felix Dorn (Mühlacker). – Zuschauer: 110. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten: Jannis Kronmüller (45.) und Anil Öztürk (88.), beide Untermünkheim.

Das Spiel war gerade erst angepfiffen, als die Gastgeber schon mit 0:1 zurücklagen. In der Folge übernahmen die Gastgeber aber nun die Spielkontrolle und hatten mehrere klare Torchancen. Gegen dezimierte Gäste entwickelte sich im zweiten Spielabschnitt ein Spiel auf ein Tor, wobei die spielstarke Offensive der Heimelf auf Grund der Platzverhältnisse aber vor allem an der kampfstarken und äußerst diszipliniert agierenden Defensive von Untermünkheim fast schon verzweifelte. So sorgte erst ein Strafstoß von Valentin Gronbach, in der 88. Minute doch noch für den längst verdienten Ausgleich. Gegen das anschließend nur noch mit neun Akteuren verbliebene Untermünkheimer Team reichte selbst die Nachspielzeit nicht für den erhofften Heimsieg.

Hessental – Niedernhall/W. 1:1

Tore: 0:1 (67.) unbekannt, 1:1 (72.) Daniel Schiele. – Zuschauer: 80.

Auf dem Kunstrasenplatz Schenkensee sahen die Zuschauer ein Spiel mit eher mäßigem Niveau. In der ersten Hälfte waren die Gäste die klar aktivere Mannschaft. Nach der Pause hatte Niedernhall zwar auch ein wenig mehr vom Spiel, aber nun zeigten auch die Gastgeber hin und wieder Torgefahr. Bei Standardsituationen im Strafraum waren die Gäste meistens präsenter, so auch in der 67. Minute. Nach einer Flanke fiel der Ball einem Gästespieler vor den Fuß und es stand 0:1. Doch nur fünf Minuten später nutzte Daniel Schiele eine Nachlässigkeit in der Gästeabwehr und schoß zum 1:1 ein.

Braunsbach – Neuenstein 0:2

Tore: 0:1 (62.) Tobias Hoffmann, 0:2 (88.) Michael Strecker.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm der TSV Neuenstein die Initiative gegen eine ersatzgeschwächte Braunsbacher Elf, die mit Glück und Geschick eine mögliche Neuensteiner Führung vereitelte. Nach dem Seitenwechsel war die Heimelf besser im Spiel und ließ kaum noch Neuensteiner Chancen zu. Als jedoch die Braunsbacher Hintermannschaft in der 62. Minute einen Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, war es Tobias Hoffmann, der mit einem beherzten Schuss aus 20 Metern die Neuensteiner Führung erzielte. Braunsbach erarbeitete sich erste Tormöglichkeiten. Obwohl der TSV immer offensiver wurde, wollte dennoch kein Treffer gelingen. In der 88. Minute vollendete Michael Strecker einen Konter zum verdienten 2:0 Endstand.

Dünsbach – Wachbach 2:2

Tore: 0:1 (17.) Bernd Botsch, 1:1 (33.) Frederik Heynold, 2:1 (84.) Mario Guttknecht, 2:2 (90.) Vasile Jambu.

Auf dem Gerabronner Kunstrasen entwickelte sich ein gutes, kampfbetontes Spiel. Die jeweiligen Angreifer hatten es mit den Abwehrreihen sehr schwer, so dass sich wenig Torchancen ergaben. Als aber einmal die Dünsbacher Abwehr den Ball nicht richtig klären konnte, erzielte Bernd Botsch mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze das 0:1. Jetzt waren die Gäste einen Tick besser und hatten in der 28. Minute durch einen Kopfball nach Freistoß eine gute Chance, die Torspieler Jens Kostan mit einer Glanzparade vereitelte. In der 33. Minute gewann Florian Spang im 16-er der Gäste einen Zweikampf, und Torjäger Frederik Heynold erzielte mit einem unhaltbaren Linksschuss hoch ins Tor den zu diesem Zeitpunkt etwas glücklichen Ausgleich. In der nächsten torreifen Szene setzte Frederik Heynold in der 40. Minute den Ball mit einem Lupfer an die Latte. In der zweiten Hälfte erspielte sich die Heimelf durch unbändigen Einsatz und Kampfgeist eine Feldüberlegenheit. Von den Gästen kam zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel. Folgerichtig ging Dünsbach in der 84. Minute in Führung, als Alexander Küßner eine Maßflanke direkt auf den Kopf von Mario Guttknecht zirkelte und dieser keine Mühe hatte, zum 2:1 zu vollenden. Jetzt fightete Wachbach zurück und kam in der der Nachspielzeit durch einen herrlichen Schlenzer ins Toreck von Vasile Jambu zum glücklichen Ausgleich, der insgesamt verdient war.

