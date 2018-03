SV Waldhausen schüttelt Verfolger Schlierstadt ab

Anzeige

Der FC kam gut ins Spiel und ließ den Ball auf dem holprigen Geläuf laufen. Die erste Chance der Partie hatte der agile Reimann nach einem Drehschuss. Mitte der ersten Hälfte war es wiederum Reimann, der nach einem Freistoß nur den Pfosten traf. Die Gäste hielten mit Laufbereitschaft, Kampf und Einsatz gut dagegen, aber ohne sich Chancen zu erspielen. Kurz vor der Pause lief Reimann frei auf das Altheimer Tor zu und verwandelte souverän zur FC-Pausenführung. Direkt nach Wiederbeginn hatte Altheims Alilja den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Abschluss ging knapp über das Tor. Die Gäste machten nun mehr Druck und hatten in der 68. Minute eine Doppelchance, welche Bethäuser Klasse entschärft. Nur zwei Minuten später fiel der Ausgleich durch Geider. Anschließend wurde das Spiel ruppiger mit einigen gelben Karten auf beiden Seiten. Nach 80 Spielminuten passte Schwing klasse den Ball in eine Schnittstelle der VfB-Abwehr, und Platanov schoss zum vielumjubelten 2:1 ein. Es war ein sehr hart erkämpfter Heimsieg des FC.

Hettigenbeuern – Krautheim 1:4

Der TSV Krautheim ging in der zweiten Minute durch einen Freistoß mit 1:0 in Führung. Im Gegenzug hatte Albrecht das 1:1 auf dem Fuß, aber sein Schuss wurde durch eine Glanzparade vom TSV-Torhüter vereitelt. Durch einen super Freistoß glich der „HSV“ in der 23. Minute zum 1:1 durch Pilgram aus. Krautheim ging in der 41. Minute mit 2:1 in Führung. Krautheim erhöhte in der 55. Minute auf 3:1. Durch einen Konter in der 66. Minute erhöhte Krautheim auf 4:1.

SG Berolzheim/H. – Ballenberg 3:2

Die SG war in den ersten 20 Minuten klar die bessere Mannschaft. So fiel in der 30. Minute das 1:0 durch D. Weiß. Der SV Ballenberg hatte wenige Chancen, war insgesamt aber gefährlicher. Folglich fiel in der 42. Minute der Ausgleich. Beide Mannschaften starteten fulminant in die zweite Hälfte. Der SV Ballenberg war jedoch eher am Drücker. Ab der 60. Minute wurde das Spiel ausgeglichener, es gab jedoch kaum nennenswerte Chancen. Ab der 70. Minute ging es hitziger und umkämpfter zur Sache. Die SG setzte sich in der 82. Minute durch und erzielte wieder durch D. Weiß das 2:1. Kurze Zeit später glich Ballenberg allerdings zum 2:2 aus. Nach dem Anstoß behauptete sich die SG und erzielte durch C. Baumann den Siegtreffer.

SV Waldhausen – Schlierstadt 4:2

Die zahlreichen Zuschauer sahen ein Spitzenspiel, das seinen Namen verdiente. Der SVW setzte bereits in der zweiten Minute einen Freistoß an die Latte und war bis zur 20. Minute feldüberlegen. Mit der ersten Torannäherung ging der SV Schlierstadt überraschend mit 1:0 in Führung, als sich die Abwehr des SVW nicht einig war, und Heid den Ball ins Tor beförderte. Die Überlegenheit des SVW war damit dahin. In der 40. Minute war es dann Kirmse, der den Ausgleich erzielte, und in der 44. Minute den Ball an den Pfosten setzte; den Nachschuss verzog Arndt überhastet. Der SV Schlierstadt erzielte in der 51. Minute das 2:1, als die Abwehr des SVW überlaufen wurde, und Felch den Ball über die Linie drückte. Der Tabellenführer nahm nun aber das Heft in die Hand, und mit einem Doppelschlag durch Kirmse (61.) und einem wunderschönen Kopfball durch Wagner (66.) war der SVW in Front. In der 70. Minute wurde Goldschmidt im Strafraum zu Fall gebracht, und Arndt erzielte mit dem fälligen Elfmeter den Endstand.

Adelsheim/O. – Großeicholzh. 5:3

Auf schwer bespielbarem Boden entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel. In der sechsten Minute erzielte Krämer per Freistoß das überraschende 1:0. In der 21. Minute erzielten die Gäste nach Eckball durch Wohlgemuth den verdienten Ausgleich. Die zu kurze Abwehraktion der Gäste vollendete Salig zum 2:1 mit sattem Linksschuss (34.). Großeicholzheim antworte mit zahlreichen Angriffen, doch Dutt und Stiedl hatten kein Glück mit ihren Abschlüssen. Nach einem Eckball der Gäste setzte die SpG einen mustergültigen Konter über Almousa und Salig machte den 3:1-Halbzeitstand perfekt. Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Almousa erzielte in „Neureuther-Manier“ das 4:1 und im Gegenzug machte Galm nach Freistoß das 4:2. Einen Freistoß von Engel brachte das 5:2, als Almousa einnetzte und wieder im Gegenzug verkürzte Dutt auf 3:5. Die Gäste dezimierten sich durch zwei Gelb-Rote Karten.

Sindolsh./R. II – Schloßau/M. II 1:0

Das Siegtor für diesen knappen Erfolg der Heimmannschaft gegen den Letzten erzielte Spielertrainer Lukas Geider in der 76. Minute per Kopf.

