SV will Hinrunden-Schmach ausbügeln

Nachdem der SV Wachbach (42) dem Tabellenführer die erste Heimniederlage beigebracht hat, ist Wachbach bis auf vier Punkte an den Zweiten Obersontheim (46) herangerückt. Mit einem Doppelspieltag über Ostern können nun für einige Mannschaften die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Besonders aber steht das Lokalderby am Karsamstag (15.30 Uhr) zwischen dem SV Wachbach und der SGM Markelsheim/Elpersheim im Blickpunkt. Die Heimelf will sich die Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz aufrechterhalten und Revanche für die Vorrundenniederlage nehmen, Markelsheim/Elpersheim benötigt die Punkte im Abstiegskampf.

Spiele heute Abend

VfL Mainhardt – TSV Dünsbach (Vorrunde 1:4): Erneut gab es für Mainhardt auswärts eine Niederlage, der VfL bleibt mit 27 Punkten im hinteren Mittelfeld. Auch Dünsbach musste sich zuhause gegen Bühlerzell mit einem Remis begnügen und leibt mit 35 Punkten Fünfter. Seit fünf Spielen hat Dünsbach nicht mehr verloren und gilt als Favorit.

TSV Neuenstein – TSV Obersontheim (Vorrunde 3:4): Nach drei Niederlagen in Serie setzte Neuenstein mit dem 5:3 Auswärtserfolg in Mulfingen ein Ausrufezeichen und festigte mit 30 Punkten Rang sieben. Obersontheim versäumte es in Untermünkheim, wo es ein 0:0 gab, den Patzer von Sindringen/Ernsbach auszunutzen und so näher an den Tabellenführer heranzukommen. Will Obersontheim noch realistisch im Kampf um Platz eins eingreifen, darf man sich keinen Ausrutscher mehr erlauben.

TSV Braunsbach – SGM Niedernhall/Weißbach (Vorrunde 0:3): Ob der designierte Absteiger Braunsbach noch einmal punkten kann, ist mehr als fraglich. Es ist bewundernswert, wie sich Braunsbach präsentiert, die sportlichen Möglichkeiten bleiben aber limitiert, nachdem die halbe Mannschaft den Club verlassen hat. Die Gäste können einen weiteren Schritt zum sicheren Klassenerhalt machen.

Spiele am Karsamstag

TSV Hessental – TuRa Untermünkheim (Vorrunde 0:5): Vorletzter Hessental holte aus den letzten drei Partien vier Zähler, Drittletzter Untermünkheim spielte dreimal unentschieden. Beide kämpfen um den Klassenerhalt.

SV Wachbach – SGM Markelsheim/Elpersheim (Vorrunde 1:3): Die Überraschung des letzten Spieltages lieferte der SV Wachbach, der dem Titelfavoriten und souveränen Tabellenführer Sindringen/Ernsbach (52) die erste Heimniederlage der Saison beibrachte. Wachbachs Coach Arben Kaludra lobte danach auch seine Mannschaft. „Das war eine tolle Teamleistung. Wir nutzten die Passivität des Tabellenführers, dominierten das Spiel und gingen in Führung. Nach dem Ausgleich behielten wir die Nerven und konnten das Spiel letztlich sogar für uns entscheiden. Es ist uns gelungen auf Augenhöhe mitzuspielen.“

Im Derby erwartet Kaludra ein ähnlich intensives Spiel. „Die Mannschaft fiebert dem Spiel seit langem entgegen, denn die Niederlage im Hinspiel hat weh getan. Uns fehlte damals die richtige Einstellung. Vielleicht hatten wir die SGM auch unterschätzt. Das wird uns nicht noch einmal passieren.“ Kaludra schätzt die Markelsheimer stark ein. „Sie sind körperlich sehr präsent, haben einen ausgeprägten Teamgeist und sind im Derby natürlich extrem motiviert – darauf müssen wir uns einstellen. Wir wollen die Punktausbeute in der Rückrunde fortsetzen, in erster Linie aber das Derby gewinnen.“

Nach der Heimniederlage gegen Altenmünster zeigte sich SGM-Trainer Marco Reuß verärgert. „Wir haben wieder ein wichtiges Spiel verloren, sind nicht effektiv genug und lassen unsere vielen Torchancen fahrlässig liegen.“ Der Druck wird für Markelsheim/Elpersheim immer größer, da Untermünkheim und Hessental gepunktet haben. Für Reuß geht es jetzt in die entscheidende Phase der Saison, fehlendes Spielglück allein lässt er nicht gelten. „Es liegt jetzt an den Jungs, mal Prioritäten zu setzen und wieder 100 Prozent Leistung zu bringen. Zu viele Spieler kommen nicht an ihre volle Leistungsfähigkeit heran und setzen den Klassenerhalt in der Bezirksliga nicht an die oberste Stelle.“ Für Reuß ist Wachbach klarer Favorit. „Sie wollen sich mit Sicherheit für die Niederlage der Vorrunde revanchieren. Ich erwarte von meinen Jungs eine geschlossene Mannschaftsleistung und den absoluten Willen, auch in solchen Spielen zu bestehen.“

Spfr. Bühlerzell – SG Sindringen/Ernsbach (Vorrunde 0:2): Seit fünf Begegnungen hat Bühlerzell nicht mehr verloren und dabei drei Siege und zwei Remis eingefahren. Mit 31 Punkten liegen die Bühlerzeller auf Platz sechs und damit an der Spitze des Mittelfeldes. Dass Spitzenreiter Sindringen/Ernsbach nach der ersten Heimniederlage verunsichert auftreten könnte, ist kaum anzunehmen. Sechs Punkte Vorsprung und noch ein Spiel weniger (gegen Braunsbach) – der Titel ist greifbar nah, und die SG wird ihn sich auch nicht mehr nehmen lassen.

TSV Ilshofen II – SV Mulfingen (Vorrunde 1:1): Nach drei Spielen ohne Niederlage erwischte es Ilshofen II in Niedernhall, es war erst die dritte Auswärtsniederlage. Mit 27 Zählern liegt der Aufsteiger weiter im Dunstkreis der Abstiegsränge, ein Heimerfolg gegen Mulfingen, das mit 23 Zähler auf Platz zwölf liegt, würde die meisten Sorgen überflüssig machen. Mulfingen kassierte zuletzt zwei Niederlagen und profitiert wie Markelsheim/Elpersheim momentan davon, dass die Mitkonkurrenten auch alle patzen.

VfR Altenmünster – TSV Michelfeld (Vorrunde 0:4): Sehr effektiv spielte Altenmünster in Markelsheim auf und beendete seine Misserfolgsserie nach fünf sieglosen Spielen mit einem Auswärtssieg. Der bringt den VfR nun auf 29 Punkte und damit wieder in ruhigeres Fahrwasser. Zum Derby kommt Michelfeld, der Vierte, der noch um den Aufstiegrelegationsplatz mitspielt. Keine leichte Aufgabe für die Heimelf, die Gäste müssen gewinnen um dranzubleiben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019