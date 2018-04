Anzeige

Tore: 1:1 (13.) Dominik Schilling, 1:1 (18.) Jonas Faulhaber. – Schiedsrichter: Christian Specker (SG Kirchardt). – Zuschauer: 100.

Neunkirchen fand besser ins Spiel und ging folgerichtig in Führung, die Uissigheim aber nur wenige Minuten später ausglich. Der VfR hatte dann mehr Spielanteile und Chancen, ein zweites Tor wollte aber keinem Team mehr gelingen. Das Unentschieden mag in der Neunkirchener Situation zu wenig sein, der Punkt hält aber die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter am Leben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018