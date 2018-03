SVP möchte der SG Welzbachtal Platz 3 streitig machen

Anzeige

Lange Zeit sah es in der Fußball-Kreisklasse A Tauberbischofsheim nach einem Dreikampf um die beiden direkten Aufstiegsplätze aus. Seit Donnerstag ist nun ein Zweikampf daraus geworden, nachdem die SG Welzbachtal schon wieder nicht gewinnen konnte und nun zuerst einmal aufpassen muss, zumindest Rang 3 zu verteidigen. Schon heute könnte der SV Pülfringen an der SG Welzbachtal vorbeiziehen, wenn dem SVP ein Sieg beim FC Grünsfeld II gelingt. – Hinspiel: 1:4.

Das Ostermontags-Programm eröffnen der TSV Assamstadt II und der FC Eichel. Nachdem die „Ächler“ am Donnerstag ihren ersten „Dreier“ unter ihrem neuen Trainer Holger Horn geholt haben, wollen sie beim Tabellenschlusslicht natürlich nachlegen, um den Abstand nach unten weiter zu vergrößern. – Hinspiel: 1:5.

Mit einer weiteren Niederlage muss die SG Tauberbischofsheim II/Hochhausen rechnen, die in Hochhausen Gastgeber für den TSV Gerchsheim ist. Die Gäste kommen mit ihrer beeindruckenden „Tormaschine“, die allein in den vergangenen vier Spielen für jeweils mindestens ein halbes Dutzend Treffer gut war. Als im September beim TSV noch nicht alle Mann an Bord waren, erreichte die SG Tauberbischofsheim II/Hochhausen in Gerchsheim ein 3:3.