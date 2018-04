SVS entführt aus Donebach drei Punkte

Wem das 2:2 zwischen dem TSV Rosenberg (in Weiß) und dem TSV Höpfingen II am Ende der Saison mehr nutzt, muss sich erst noch herausstellen. Über das Unentschieden im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga Buchen freute sich in jedem Fall Spitzenreiter Eintracht Walldürn.

© Klaus Narloch