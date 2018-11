SVW geht personell auf dem Zahnfleisch

Die SG Sindringen-Ernsbach (37 Punkte) ist auch nach dem 1:0 im Spitzenspiel gegen den TSV Michelfeld (28) ungeschlagen und unangefochten Tabellenführer der Bezirksliga. Auch der Titel „Herbstmeister“ ist der SG nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Neuer Zweiter ist der TSV Obersontheim (28), der Mainhardt mit 2:0 bezwang. Ein ganz wichtiger Erfolg gelang der SGM Markelsheim/Elpersheim (13) in Untermünkheim (10), die Reuss-Elf hat nun wieder Kontakt an das Mittelfeld der Tabelle.

In Ilshofen (16) kassierte der SV Wachbach (23) die vierte Saisonniederlage und hat nun fünf Zähler Rückstand auf Platz zwei. Aufatmen dagegen beim SV Mulfingen (16), gegen Hessental (9) glückte endlich der erste Heimsieg.

SG Sindringen-Ernsbach – SGM Niedernhall/Weißbach: Ein Elfmeter-Tor von Thilo Baier entschied die Spitzenpartie in Michelfeld. Die SG hat jetzt neun Punkte Vorsprung vor Obersontheim und Michelfeld und sicherte sich nebenbei noch die inoffizielle Herbstmeisterschaft. Phänomenal ist auch die Trefferquote, 55 Tore wurden in 13 Spielen erzielt, dabei gab es nur fünf Gegentore. So sieht die Bilanz eines designierten Meisters aus und keiner in der Liga zweifelt eigentlich daran, dass nur die SG Sindringen-Ernsbach in dieser Saison für die Meisterschaft in Frage kommt. Gegen auswärts eher schwache Niedernhall/Weißbacher sollte ein Sieg gelingen, wenngleich das Kochertalderby mit jeweils zwei Siegen auf jeder Seite ausgeglichen ist.

TuRa Untermünkheim – VfR Altenmünster: Nach der siebten Saisonniederlage bleibt Untermünkheim auf einem Abstiegsplatz und ist nun seit vier Spielen ohne Sieg. Der VfR Altenmünster (21) reist dagegen mit zuletzt drei Auswärtserfolgen in Serie an. Der hohe 5:2-Auswärtssieg beim abgeschlagenen Schlusslicht Braunsbach war aber durchaus etwas glücklich und wurde durch eklatante Braunsbacher Fehler begünstigt. Ob es zur ersten Punkteteilung für den VfR kommt, der bisher alles gewonnen oder verloren hat?

SGM Markelsheim/Elpersheim – TSV Michelfeld: Einen ganz wichtigen Dreier holte sich die SGM Markelsheim/Elpersheim in Untermünkheim. Nicht nur dass die Negativserie von vier Niederlagen in Folge beendet, sondern auch dass der Abstand zum Mittelfeld nicht größer wurde. „Vor allem für das Selbstbewusstsein war das gut“, so Trainer Marco Reuss. „Leider hatten wir in den letzten Wochen nicht immer das Spielglück und die letzte Konsequenz, solche Spiele zu gewinnen.“ Trotz der Heimniederlage gegen Sindringen werden die Michelfelder mit viel Selbstvertrauen zu diesem Auswärtsspiel fahren. Waren sie doch in vielen Phasen dem Tabellenführer ebenbürtig oder sogar überlegen. Michelfeld spielt eine sehr gute stabile Runde. „Sie sind der Favorit. Aber wir wollen in unserem letzten Heimspiel in diesem Jahr noch einmal alles raushauen und ein gutes Spiel abliefern“, meint der SGM-Coach. „Schaffen wir das wird das ein enges Spiel, in dem wir vielleicht für eine Überraschung sorgen können.“ Bei Michelfeld wird Spieltrainer Nico Nierichlo nach seiner Gelb-Roten Karte wieder ins Team rücken. Michelfeld hat auswärts erst einmal (in Wachbach) verloren.

TSV Dünsbach – SV Mulfingen: In Niedernhall reichte es für Dünsbach wieder nicht zu einem Sieg. Aus den letzten fünf Partien ging Dünsbach nur einmal als Gewinner hervor. Nun will man gegen Mulfingen mit einem Heimerfolg, es wäre erst der Dritte, verlorenes Terrain in der Tabelle gutmachen. Doch gerade auswärts ist Mulfingen nicht leicht einzuschätzen, die Bilanz besser als zuhause. Dort gelang endlich der erste Heimdreier, was beim Mulfinger Anhang sicher wie ein Befreiungsschlag wirkte und die Mannschaft auch mit neuem Selbstvertrauen nach Dünsbach reisen lässt.

TSV Hessental – TSV Obersontheim: Vorletzter gegen Tabellenzweiter, das sollte eine klare Angelegenheit werden. Das wichtige Spiel in Mulfingen hat Hessental verloren, trotz einer 1:0-Führung. Hessental bleibt damit auf einem Abstiegsplatz und ist gegen Obersontheim klarer Außenseiter. Die Punkte für den Klassenerhalt muss sich die Mannschaft von Trainer Hartmann gegen andere Gegner holen.

VfL Mainhardt – TSV Neuenstein: Nach den Anfangserfolgen ist beim VfL Mainhardt ein Knick in den Ergebnissen eingetreten. In den letzten vier Begegnungen gab es nur einen Sieg, der Kontakt zu den vorderen Plätzen ist abgerissen. Für einen Aufsteiger ist Rang sieben nach fast komplett gespielter Vorrunde aber ein großer Erfolg. Mainhardt verlor zuhause erste zweimal, Neuenstein auswärts ebenso. Hier treffen zwei Temas auf Augenhöhe aufeinander.

TSV Ilshofen II – Spfr. Bühlerzell: Dank Abstellung mehrerer Oberligaspieler kommt die zweite Garnitur des TSV Ilshofen so langsam aus dem Tabellenkeller heraus und in das sichere Mittelfeld. Vier Siege in Folge sagen alles und so ist auch gegen Bühlerzell (14) mit einem Ilshofener Erfolg zu rechnen. Die Bühlerzell sind in die Abstiegszone geraten und müssen aufpassen, nicht nach unten durchgereicht zu werden.

SV Wachbach – TSV Braunsbach: Für Wachbach gab es in Ilshofen nicht nur eine Niederlage, sondern auch zwei weitere verletzte Spieler. Trainer Arben Kaludra sagte zum Spiel in Ilshofen: „Ilshofen war sehr gut besetzt und hat das Spiel verdient gewonnen. Wir hingegen gehen zurzeit personell auf dem Zahnfleisch und konnten nicht die Topleistung abrufen, die gegen einen Gegner dieser Klasse nötig gewesen wäre. Zur Halbzeit mussten Volkert und Scheidel mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, ich hoffe, dass beide bald wieder zur Verfügung stehen.“ Für den Wachbacher Coach zählt aber trotz der angespannten Kadersituation gegen Braunsbach im Heimspiel nur ein Sieg. „Die Gäste hatten großen personellen Aderlass zur neuen Saison zu verzeichnen und tun sich dementsprechend schwer. Dennoch muss auch diese Partie erst gespielt werden. Gerade gegen tief stehende Gegner hatten wir diese Saison schon Probleme. Zuletzt zeigte Braunsbach aufsteigende Tendenz. Ein frühes Tor würde uns helfen.“ Braunsbach ist mit nur einem Punkt abgeschlagen Tabellenletzter.

