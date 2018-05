SVW: Siegen und auf Schützenhilfe hoffen

Anzeige

In der Fußball-Bezirksliga Hohenlohe steht ein spannendes Saisonfinale bevor. Vier Teams kämpfen an den letzten beiden Spieltagen um die Meisterschaft und den Relegationsplatz, getrennt jeweils nur durch einen Punkt. Der SSV Gaisbach und der SV Wachbach führen mit jeweils 62 Punkten das Klassement an, wobei Gaisbach eine um zehn Tore bessere Tordifferenz gegenüber Wachbach vorweisen kann. Dahinter folgen die SG Sindringen-Ernsbach (61) und der TSV Obersontheim (60). Auch am Tabellenende wird es langsam klar: die TSG Kirchberg/Jagst (16) steigt nach einem Jahr Bezirksliga gleich wieder ab, die SGM Taubertal/Röttingen (20) hat nur noch theoretische Chancen. Den Abstiegsrelegationsplatz belegt derzeit der TSV Michelfeld (23).

Spfr. Bühlerzell – SGM Taubertal/Röttingen (Vorrunde 1:1): Während es für die Spfr. Bühlerzell (38) schon seit längerem um nichts mehr geht, kämpft die SGM Taubertal/Röttingen einen fast aussichtslosen Kampf um den Klassenerhalt. Eigentlich bestand immer die Chance, mindestens auf den Relegationsplatz zu klettern, doch gegen die Mitkonkurrenten wurde nicht entscheidend gepunktet. Wie auch zuletzt gegen den TSV Braunsbach (28). „Wir waren die bessere Mannschaft, konnten leider nur eine unserer guten Chancen nutzen“, sagte Trainer Joe Strauß-Brix nach der Partie. Dazu kamen aus einer Sicht noch einige unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters. „Unsere Chancen auf die Relegation sind nahezu bei null“. Strauß-Brix erwartet, dass sich Bühlerzell im letzten Heimspiel nochmals reinhängen wird. „Bühlerzell ist spielstark und hat mit Mike Dörr einen überragenden Spieler. Wir werden alles investieren, um drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

SG Sindringen-Ernsbach – TSV Braunsbach (Vorrunde 2:0): Mit zuletzt vier Siegen in Folge hat sich die SG Sindringen-Ernsbach eindrucksvoll im Titelrennen zurückgemeldet. Ein Sieg gegen den Viertletzten Braunsbach sollte da selbstverständlich sein. Die Gäste sind fast durch, haben aber eine schlechte Auswärtsbilanz und erst dreimal in der Fremde gewinnen können. Die Heimelf hat diesmal den Druck.