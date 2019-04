Tabellen werden begradigt

Eigentlich hätte der Fußball auf Kreisebene in Tauberbischofsheim über Ostern pausieren sollen. Doch bekanntlich kommt nicht immer alles so, wie man es im Voraus geplant hat. In allen fünf Spielklassen des Fußballkreises Tauberbischofsheim müssen Partien nachgeholt werden.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Sechs Partien waren an ihrem ursprünglichen Termin wegen des aktuellen und akuten Schiedsrichtermangels abgesetzt. Zwei Partien waren den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen und eine weitere muss nach einem Regelverstoß des Unparteiischen wiederholt werden.

So stehen im Fußballkreis Tauberbischofsheim am Gründonnerstag, Karsamstag und Ostermontag insgesamt neun Partien in allen fünf Ligen auf dem Programm. Hierbei gelten folgende Anstoßzeiten:

Kreisliga Tauberbischofsheim

Donnerstag, 18.30 Uhr: Kickers DHK Wertheim – TSV Gerchsheim. – 19 Uhr: 1. FC Umpfertal – FC Külsheim, TSV Kreuzwertheim – TSV Assamstadt. Montag, 15 Uhr: FC Külsheim – TuS Großrinderfeld. – 17 Uhr: SV Nassig II/Sonderriet – Kickers DHK Wertheim.

In jeder der fünf Begegnungen ist zumindest eine Mannschaft dabei, die noch unmittelbar in den Kampf gegen den drohenden Abstieg involviert ist. In der Partie Umpfertal gegen Külsheim sind es sogar beide. Es ist also für Spannung gesorgt, zumal Neu-Spitzenreiter TSV Assamstadt die Chance hat, drei Punkte zwischen sich und den VfB Reicholzheim/Dörlesberg zu bringen.

Kreisklasse A Tauberbischofsheim

Samstag, 15.15 Uhr: 1. FC Umpfertal II – SpG Tauberbischofsheim II/Hochhausen.

In dieser Partie steckt allerhand Zündstoff, denn die Ausgangslage ist klar: Beide Mannschaften müssen eigentlich gewinnen, um ihre Position und Situation in der Tabelle zu verbessern. Für die Gastgeber geht es um den Klassenerhalt, für die Gäste dagegen um den möglichen Aufstieg.

Kreisklasse B Tauberbischofsheim

Donnerstag, 18.30 Uhr: SpG Viktoria Wertheim II – SpG Uissigheim II/Gamburg.

Hier steht für beide Mannschaften relativ viel auf dem Spiel. Die Gastgeber stecken im Kampf um den Klassenerhalt und würden bei einem Sieg einen großen Schritt in Richtung rettendes Ufer machen. Die Gäste dagegen wären mit einem „Dreier“ auf einen Schlag wieder mittendrin im Kampf um den dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt.

Kreisklassen C1 und C2

Donnerstag, 18.15 Uhr: SpG Welzbachtal II – Kickers DHK Wertheim II. – 18.30 Uhr: SV Anadolu Lauda II – SV Pülfringen II.

Diese beiden Partien haben keinerlei Einfluss auf den Kampf um den Aufstieg in den beiden Ligen.

Mehrere Fragezeichen

Die meisten Fußballfans werden sich noch erinnern: Im Vorjahr war die reguläre Saison bereits vier Wochen beendet, bis im Fußballkreis Tauberbischofsheim das letzte Relegationsspiel angepfiffen werden konnte. Zunächst musste damals nämlich noch abgewartet werden, ob der SV Nassig den Klassenerhalt in der Landesliga schafft oder nicht. Erst, als diese Frage mit „Ja“ beantwortet war, konnte auf Kreisebene das Relegationsspiel „Kreisliga gegen Kreisklasse A“ angesetzt werden. Dann nämlich erst stand fest, dass der SV Nassig II/Sonderriet nicht aus der Kreisliga absteigen und deshalb der FC Külsheim in die Relegation gegen den SV Pülfringen muss.

Auch in dieser Saison ist ein solches für alle Beteiligten nervtötendes Szenario denkbar. Aktuell sind in der Landesliga zwei Vertreter aus dem Fußballkreis Tauberbischofsheim in arger Abstiegsgefahr, deren „Zweite“ auf Kreisebene ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Die Rede ist hier vom SV Nassig und dem TSV Tauberbischofsheim.

Beleuchten wir an dieser Stelle zunächst die Situation beim SV Nassig näher: Müsste der aus der Landesliga Odenwald absteigen, dann müsste auch der SV Nassig II/Sonderriet von der Kreisliga in die Kreisklasse A absteigen, da laut Verbandssatzung „Erste“ und „Zweite“ nicht in ein und derselben Spielklasse angesiedelt sein dürfen. Da Nassig II in der Kreisliga ohnehin im Tabellenkeller festsitzt, könnte dies gleich mehrere verschiedene Konstellationen in Sachen Abstieg oder Relegation nach sich ziehen.

Etwas anders verhält es sich beim TSV Tauberbischofsheim. Würde der aus der Landesliga absteigen, dann dürfte die SpG Tauberbischofsheim II/Hochhausen nicht aus der Kreisklasse A in die Kreisliga aufsteigen, was nach derzeitigem Stand durchaus möglich wäre.

Kuriosität am Rande: Eine Relegation zwischen SV Nassig II/Sonderriet und SpG Tauberbischofsheim II/Hochhausen ist momentan gar nicht so abwegig – allerdings nur dann, wenn die eigenen „Ersten“ in der Landesliga den Klassenerhalt packen und so die Voraussetzungen für ein solches Spiel „erfüllen“.

Und dann gibt es noch ein weiteres Fragezeichen: Aus der Kreisklasse A könnte durchaus der TSV Assamstadt II einen Aufstiegsplatz einnehmen. Den könnte er aber nur dann auch wahrnehmen, wenn die eigene „Erste“ ihrerseits den Platz in der Kreisliga „frei macht“ und in die Landesliga aufsteigt. Sonst nicht.

