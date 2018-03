Tabellenführer enttäuscht und verliert in Schrozberg

Anzeige

Weikersh./S. II – Laudenb. 1:2

Tore: 0:1 Tobias Silberzahn (2.), 1:1 Jan Müller (15.); 1:2 Tim Silberzahn (40.). – Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rote Karte TSV Laudenbach 70. Minute, SGM Weikersheim 75. Minute. – Zuschauer: 70.

Bereits mit dem ersten Angriff ging der Gast durch Tobias Silberzahn in Führung. Die Einheimischen drängten sofort auf den Ausgleich, doch in der vierten Minute scheiterte Bach am gut haltenden Gästekeeper. In der 15. Minute erzielte Jan Müller mit einem schönen Schuss den Ausgleich.

Im Anschluss hatten beide Teams die Möglichkeit in Führung zu gehen, dies gelang dann in der 40 Minute dem Gast nach einem Eckball: Tim Silberzahn köpfte zum 2:1 ein. Kurz vor dem Wechsel vergab Lang bei einem Kopfball die Chance zum Ausgleich. Nach dem Wechsel versuchten die Einheimischen mit Fernschüssen zum Ausgleich zu kommen, doch alle wurden eine sichere Beute des Gästekeepers Götz. Auch der Keeper der SGM Albert zeichnete sich bei einem schönen Schuss von Wolfert aus. Die größte Chance zum Ausgleich vergaben die Einheimischen in der letzten Minute, als man freistehend den Ball nicht im Gästetor unterbringen konnte. Somit blieb es beim etwas glücklichen Sieg der Gäste aus Laudenbach.

Creglingen II/B. – Blaufelden 0:3

Tore: 0:1 (34.) Patric Kober, 0:2 (82.) Fabian Wernau, 0:3 (87.) Johannes Lenkner. – Zuschauer: 50.

Bei idealem Fußballwetter entführten die Gäste aus Blaufelden nicht unverdient drei Punkte aus Bieberehren. Die Heimelf kombinierte zwar gefällig durchs Mittelfeld, entwickelte aber kaum echte Torgefahr. Das Spiel lief in erster Linie zwischen den Strafräumen ab. Etwas überraschend daher auch die Gästeführung nach einem berechtigten Foulelfmeter. Nach der Halbzeit nahezu das gleiche Bild: Die SGM war zwar stets bemüht, erspielte sich aber kaum klare Torgelegenheiten. Mit zunehmender Spieldauer nutzten dann die Gäste die sich bietenden Räume konsequent und schraubten das Ergebnis auf 0:3.

Wachbach II – Westernh./K. 3:0

Tore: 1:0 Dennis Waterstrat (4.); 2:0 Florian Schlund (7.); 3:0 Jannik Ruck (15.). – Schiedsrichter: Wolfgang Hermann. – Zuschauer: 35.

Wachbach startete mit viel Offensivdrang in die Begegnung und erzielte bereits in der vierten Spielminute durch Dennis Waterstraats Kopfball nach einem Eckball von Vasile Jambu die Führung. Die Gästedefensive wirkte in der folgenden Spielminuten deutlich verunsichert und Florian Schlund erhöhte nach einem schönen Zuspiel von Dirk Kaufmann überlegt aus 16 Metern auf 2:0. In der Folgezeit spielte Wachbach weiter zielstrebig nach vorne und Jannik Ruck erhöhte mit einem sehenswerten Heber über den herauseilenden Gästekeeper auf 3:0. In der Folgezeit versäumte es Wachbach, aus seinen Möglichkeiten weitere Tore zu erzielen. Von den Gästen war im ersten Durchgang nach vorne nichts zu sehen.

Nach der Pause schlichen sich beim SVW zahlreiche Ungenauigkeiten ein und die Gäste hatten zwei äußerst gute Gelegenheiten nach Aufbaufehlern des SVW. Die beste Gelegenheit zum Anschlusstreffer hat Schmetzer in der 65. Spielminute, als er freistehend vor Torhüter Striffler nur den Pfosten traf. Im weiteren Verlauf wurde die Partie zunehmend zerfahren und die Gäste fielen in mehreren Aktionen mit überzogener Härte auf. Am Ende stand für die Mannschaft des SV Wachbach II ein weiterer Heimsieg und somit bleibt das Team von Christoph Tremmel zu Hause weiter ungeschlagen.

Schrozberg – Edelfingen 2:1

Tore: Steffen Hefke 1:0 (48.), Rudi Rohr 2:0 (60.), 2:1 Sandro Wolfart (80.).

In einen temporeichen Spiel setzten sich die Gastgeber hochverdient durch. In der ersten Hälfte ließ der TSV viele gute Möglichkeiten auf die Führung liegen. Besser machte es Steffen Hefke gleich nach der Pause nach einem Standard von Matze Wetzel: Er erhöhte Volley auf 1:0. Knapp zehn Minuten später drosch der starke Rudi Rohr einen „Torpedo“ ins Kreuzeck zum verdienten 2:0. Danach versuchte der SVE viel und konnte nach einem langen Ball noch auf 2:1 verkürzen. Die Heimelf ließ danach jedoch nichts mehr anbrennen und brachte das Ergebnis souverän über die Zeit gegen den enttäuschenden designierten Meister. Reserven 2:2.

Rengershausen – Harthausen 0:0

Zuschauer: 95.

Im Heimspiel gegen den SV Rengershausen kam die Heimelf gut ins Spiel, störte die Gäste in der ersten halben Stunde früh im Spielaufbau, konnte jedoch die größeren Spielanteile nicht in einen Torerfolg umsetzen. Kurz vor der Pause führte ein guter Angriff über Florian Bauer nicht zum Torerfolg, im Gegenzug wehrte der Torspieler des SV Rengershausen einen Schuss aus halbrechter Position noch ab, nachdem der erwartete Abseitspfiff ausblieb. Erneut Max Walter verhinderte den Führungstreffer der Gäste fünf Minuten nach der Pause, indem er einen gefährlichen Freistoß noch an das Aluminium lenken konnte. Unmittelbar danach verfehlte ein Schuss von Cornelius Bauer nach einem Angriff über die rechte Seite das Tor des SV Harthausen nur knapp. Bis zur Schlussphase des Spiels neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, wirklich zwingende Aktionen wurden von den Abwehrreihen beider Mannschaften unterbunden. In den letzten zehn Minuten verfehlte zunächst ein Freistoß von Marcel Engert das Tor der Gäste nur knapp, diese kamen in der 86. Minute per Foulelfmeter zur großen Chance, den Führungstreffer zu erzielen. Der Torspieler der Heimelf, Max Walter, war jedoch an diesem Tag nicht zu bezwingen und parierte den Strafstoß hervorragend.

Nachdem Markus Schenkel kurz vor Schluss eine scharfe Hereingabe von rechts vor das Tor der Gästeelf nur um Zentimeter verfehlte, blieb es letztendlich bei einem leistungsgerechten Unentschieden. Reserven 0:4.

Billingsbach – Markelsh./E. II 1:0

Tore: 1:0 (9.) Steffen Kümmerer.

Deutlich verbessert zeigte sich der FC nach der letzten Heimniederlage. Besonders in der ersten Halbzeit hatte man größere Spielanteile als die Gäste aus dem Taubertal. In der neunten Minute konnte Steffen Kümmerer nach einem Freistoß aus dem Halbfeld die Führung für den FC erzielen. Kurz danach hatten Benedikt Hanisch und Johannes Gröber ebenfalls gute Chancen die Führung zu erhöhen und eventuell das Spiel schon zur Halbzeit zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichener, wobei der FC nicht viel zuließ und die Führung nicht wirklich in Gefahr geriet.

