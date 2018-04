Talente gesichtet

Anzeige

Rund 500 talentierte Kicker des Jahrgangs 2008 spielten am Wochenende bei den „VR-Talentiade Sichtungen“ vor, um an einem der elf badischen DFB-Stützpunkte angenom-men zu werden. Im Kreis Buchen war dies in Altheim der Fall.

An verschiedenen Technikstationen und bei kleinen Spielen wollten sie die DFB-Stützpunkttrainer und Sichter des Badischen Fußballverbandes von ihren individuellen Fähigkeiten überzeugen. Die Sichter in Karlsruhe erhielten gleich dreifach prominente Unterstützung: U18-Nationaltrainer Guido Streichsbier schaute sich schon einmal den potenziellen Nachwuchs für die U-Nationalmannschaften des DFB an. Die KSC-Profis Daniel Gordon und Martin Stoll unterstützten die Sichtung als Hospitanten und waren begeistert von der Motivation der Kicker.

Es ging ja schließlich auch um Einiges: Die aussichtsreichsten Talente aller elf Sichtungen werden erneut eingeladen, um sich noch einmal im Mannschaftsgefüge zu präsentieren. Danach wählen die Trainer diejenigen aus, die nach den Sommerferien am wöchentlichen Sondertraining an den jeweiligen DFB-Stützpunkten teilnehmen dürfen und so zusätzlich zum Vereinstraining eine individuelle und gezielte Förderung erhalten.