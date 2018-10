Tauber-Team lässt auswärts Federn

Mainhardt – Michelfeld 1:2

Tore: 1:0 (12.) Stefan Löffelhardt, 1:1 (13.) Maximilian Hille, 1:2 (77.) Dominik Malossek. – Besondere Vorkommnisse: 74. Minute Gelb-Rote Karte für Fabian Fritz (Michelfeld).

Knapp, aber nicht unverdient konnten sich die Michelfelder beim Derby in Mainhardt durchsetzen. Auf schwer bespielbarem Platz und auch etwas geprägt von mitunter unklaren Schiedsrichterentscheidungen zeigte man eine kompakte Mannschaftsleistung. Jeder kämpfte in dieser Partie für jeden und so konnte sich Michelfeld trotz numerischer Unterlegenheit durch einen Kopfball von Dominik Malossek den Siegtreffer verdienen.

Hessental – Markelsheim/Elp. 3:1 Tore: 1:0 (30.) Alexander Befus, 2:0 (39.) Marco Ludwig, 2:1 (56.) Marc-Andre Metzger, 3:1 (79.) Daniel Schiele. – Zuschauer: 50.

Nach einer langen Durststrecke konnte in Hessental endlich mal wieder gejubelt werden. Durch das 3:1 gegen den Aufsteiger von der Tauber konnte die Elf von Trainer Jürgen Hartmann die am Ende verdienten drei Punkte einfahren und ließ somit den Abstand zu den direkten Konkurrenten nicht zu groß werden. Dennoch war die Partie über die gesamten neunzig Minuten auf einem eher schwachen Niveau, und beide Teams werden wohl bis zum Ende um den Klassenerhalt spielen. So dauerte es bis zur 25. Minute, ehe die Gäste die erste dicke Chance zur Führung hatten. Nach einer Kopfballablage stand Leonard Popp wenige Meter vor dem Kasten völlig frei, setzte den Ball aber deutlich über die Latte.

Fünf Minuten später kam der TSV zum ersten Mal gefährlich vor das Tor der Gäste und erzielte prompt den Führungstreffer. Nach Vorarbeit von Yannick Frey stand Alexander Befus frei vor dem Gästekeeper und markierte das 1:0. Hessental war nun besser im Spiel und hatte bis zur Pause seine beste Phase. In der 39. Minute kam Marco Ludwig am gegnerischen Sechzehner frei zum Schuss und vollendete platziert ins linke Toreck zur 2:0-Pausenführung. Doch gerade der Beginn der zweiten Hälfte war quasi eine Kopie zum Heimspiel gegen Bühlerzell. Die Gastgeber kamen viel zu passiv aus der Kabine und fingen sich folgerichtig in der 56. Minute den 1:2-Anschlusstreffer durch Marc-Andre Metzger ein.

Die Gäste witterten nun noch einmal ihre Chance und öffneten immer mehr ihre Abwehr, was der TSV in der 79. Minute auszunutzen vermochte. Nach einem Steilpass war Slawek Radzik auf dem Flügel frei durch, seinen Querpass brauchte Daniel Schiele nur noch zum 3:1-Endstand ins leere Gehäuse einschieben und entschied somit die Partie endgültig für die Hessentaler.

Wachbach – Mulfingen 0:0

Zuschauer: 225. – Schiedsrichter: Sascha Wirth (Stein am Kocher).

In einer ersten Halbzeit ohne nennenswerte Tormöglichkeiten hatte Wachbach mehr Spielanteile als die Gäste aus Mulfingen. Der SVW versäumte es, die Gäste deutlicher unter Druck zu setzen und spielerische Lösungen gegen den Defensivverbund der Grün-Weißen zu finden. Nach der Pause erhöhte Wachbach den Druck und hatte durch Schmieg und Gutsche die Möglichkeit zum Führungstreffer. Der SVM tauchte hin und wieder nach schnellen Konterangriffen vor Hadameks Tor auf. Die beste Möglichkeit durch Riedel vereitelte Hadamek mit einer gekonnten Fußabwehr. Die Wachbacher hatten in der Schlussphase noch eine gute Möglichkeit durch Dörner, doch dessen Torabschluss aus kurzer Distanz strich über das Gästetor. Am Ende blieb es bei einem 0:0 ohne zahlreiche Torchancen.

Bühlerzell - Niedernhall/W. 3:1 Tore: 0:1 Marco Klappenecker (10.), 1:1 Philipp Krupp (43.), 2:1 Philipp Krupp (87.), 3:1 Marco Wengert (90.) Minute. - Zuschauer: 120.

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg konnten die Sportfreunde Bühlerzell im Heimspiel gegen die SGM Niedernhall/Weißbach einen Dreier einfahren. Bühlerzell kam gut in das Spiel und hatte bereits in der dritten Spielminute eine gute Chance durch Simon Beißwenger. In der zehnten Minute die kalte Dusche. Marco Klappenecker erlief einen Pass in die Tiefe und traf aus 16 Meter zum 0:1 für die Gäste. Nach Chancen auf beiden Seiten fiel dann kurz vor der Halbzeit das 1:1. Kevin Maintok steckte den Ball perfekt in den Strafraum durch und Philipp Krupp netzte aus zwölf Metern ein. In der zweiten Halbzeit waren es dann zuerst die Bühlerzeller, die bei Chancen von Anthony Riek (60.) und Johannes Nübel (65.) dem Führungstreffer sehr nahe waren. Im Anschluss hatten die Gäste zwei sehr gute Chancen, beide Male (71. und 79.) scheiterte der eingewechselte Florian Bopp am Bühlerzeller Torspieler Markus Weiss. In der 87. Minute fiel dann das 2:1 für Bühlerzell. Nach einem Freistoß von Kevin Maintok kam Philipp Krupp an den Ball und bugsierte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie. Der eingewechselte Marco Wengert machte in der 90.Minute mit dem 3:1 den Sack zu. Braunsbach – Neuenstein 7:0

Der TSV Neuenstein erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der fünften Minute durch Jonas Müller in Führung. In der 19. Minute erhöhte Michael Sickinger auf 2:0 für die Gäste, ehe erneut Jonas Müller in der 25. Minute das 3:0 gelang. Mit dem Pausenpfiff brachte Michael Sickinger den TSV Neuenstein mit 4:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel trug sich Deniz Sahin in die Torschützenliste ein ehe Florian Langer in der 80. und 84. Minute mit zwei sehenswerten Toren den Endstand zum 7:0 markierte.

Altenmünster – Obersontheim 1:3

Tore: 0:1 (11.) Marco Pfitzer, 0:2 (42.) Marco Pfitzer, 0:3 (49.) Marco Pfitzer, 1:3 (85.) Marc Schäfer. Schiedsrichter: Bernd Keil (Wassertrüdingen).

Dem Gastgeber fehlte Wille und Überzeugung gegen die Spitzenmannschaft aus Obersontheim: Verdient verliert Grün-Weiß das Spiel mit 3:1.

Gleich zu Beginn waren die Gäste deutlich besser und energischer im Spiel. Konnte der Torspieler gegen Marco Pfitzer noch klären, war er eine Minute später machtlos. Pfitzer spielte sich auf links gegen mehrere VfR-Spieler durch. Sein Schuss wurde auch noch unglücklich von einem Gegenspieler abgefälscht und landete zum 1:0 im Tor. Auch danach war Obersontheim zielstrebig.

Der VfR hatte ein paarmal Glück, dass den Gästen die letzte Konsequenz fehlte. So klärte Torspieler Arthur Ebert gegen den agilen Pfitzer den Ball aus dem Torwinkel (19.). Ein Freistoß von Tim Blümel strich knapp über das VfR-Tor (29.).

Jan Rötlich hatte die Chance, per Kopf sogar den Ausgleich zu markieren. Gegen seinen Kopfball reagierte Torspieler Eugen Frescher glänzend. Der VfR versuchte nun, angeschlagen in die Halbzeit zu kommen. Ein schlimmer Fehler verhinderte dieses Vorhaben.

Der Abschlag vom VfR-Tor landete in den Füßen von Pfitzer, der das Geschenk annahm und noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Auch die zweite Hälfte ging für die Heimelf mit einem Ballverlust im Mittelfeld los. Die Gäste fackelten nicht lange und spielten schnörkellos auf das VfR-Tor. Wieder war es Pfitzer, der den Ball auf links bekam. Sein Schuss landete akkurat zum 3:0 im langen Eck.

Die Platzherren machten es den Gästen immer wieder zu einfach. Damit war die Partie auch schon sehr früh gelaufen. Obersontheim konnte das Ergebnis auch mit zwei Gängen weniger halten.

Der VfR versucht noch, gut aus der Partie zu kommen. Das gelang dann auch. Die große Chance zum Anschluss hatte wieder Jan Rötlich per Kopf.

Wie in der ersten Hälfte verhinderte Torspieler Eugen Frescher reaktionsschnell. Der Anschluss gelang erst in der Endphase. Der eingewechselte Marc Schäfer wurde schon von links vom ebenfalls eingewechselten Laurin Zwerger bedient. Der VfR konnte sich bei Obersontheim viel abschauen und muss es in den nächsten Spielen wieder besser machen.

Ilshofen II – Untermünkheim 5:1

Tore: 1:0 (28.) Kevin Lehanka, 1:1 (30.) Alessio Bühler, 2:1 (45.) Kevin Lehanka, 3:1 (54.) Benjamin Kurz, 4:1 (78.) Benjamin Kurz, 5:1 (85.) Benjamin Hoffmann.

Von dieser Partie ging uns leider kein Spielbericht zu.

Dünsbach – Sindringen-Ernsb. 1:1

Tore: 1:0 (18.) Florian Grahm, 1:1 (36.) Christian Baier.

Von dieser Partie ging uns leider kein Spielbericht zu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018