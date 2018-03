Taubertal/Röttingen holt sich Auswärtspunkt

Anzeige

Michelfeld – Dünsbach 5:2

Von Beginn an entwickelte sich ein hochinteressantes Spiel, in dem Michelfeld durch Trainer Matthias Haag per Kopfball nach sieben Minuten in Führung ging. In der 10. Minute glichen die Gäste durch Jonathan Heynold aus. Keine zwei Minuten später brachte Marcel Schacher wiederum per Kopf seine Farben erneut in Führung. Das Spiel war bis zur Halbzeit hochspannend.

Keine zwei Minuten waren in Hälfte zwei gespielt, als Michael Trumpp nach schöner Hereingabe von Raphael Blömer den Vorsprung auf 3:1 ausbauen konnte. Michelfeld nahm ab sofort das Heft in die Hand und hatte Dünsbach gut im Griff. Man spielte gefällig nach vorne und ließ hinten nichts anbrennen. Auch das 4:1 durch ein Kopfballtor von Jannik Pfisterer in der 67. Minute bereitete Dennis Scherer mit seinem dritten Assist vor. Dünsbach gab aber nie auf, und Michelfeld musste weiter voll dagegenhalten. Die Belohnung war das 5:1 nach gutem Pressing. Tim Nowak von den Gästen gerat derart unter Druck, dass er den Überblick verlor und der Rückpass zum Torspieler ins eigene Tor ging. In der letzten Minute erzielten die Gäste noch das 2:5 nach einem abgefälschten Schuss. Der Sieg war hochverdient und immens wichtig, um mit einem positiven Gefühl in die nächsten beiden wichtigen Partien gehen zu können.