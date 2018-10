Taubertal/Röttingen setzt dickes Ausrufezeichen

Weik./Schäft. – Dörzb./Kleps. 5:1

Tore: 1:0 (4.) Moritz Stodal, 2:0 (12.) David Schmitt, 3:0 (21.) Yassine Zienecker, 4:0 (48.) Yassine Zienecker, 4:1 (64.) Dennis Stier, 5:1 (76.) David Schmitt. – Zuschauer: ca. 100.

Das ganze Spiel über war die heimische SGM die klar dominierende Mannschaft. Bereits in der vierten Spielminute erzielte Moritz Stodal nach einem Eckball das 1:0 für die heimische SGM. Nicht lange später erhöhte David Schmitt nach einem starken Steilpass von Josua Wilhelm per Volleyschuss auf 2:0. Im Anschluss pfiff der Schiedsrichter einige zum Teil sehr gute Chancen der Heimmannschaft berechtigt wegen Abseits ab.

In der 17. Spielminute kam es zur ersten nennenswerten Chance der Gäste. Jedoch landete der Schuss nicht im Weikersheimer Tor, sondern knapp links daneben. In der 21. Minute erhöhte Yassine Zienecker auf 3:0, diesmal nach einer starken Vorarbeit von Daniel Settelmeier und Moritz Stodal. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Zienecker per Kopfball auf 4:0.

Während des ganzen Spiels kam es ab und an zu Situationen, in denen die SGM nicht ganz wach schien und durch eigene Fehler den Gästen Chancen ermöglichte, diese jedoch meistens direkt wieder ausbügelte. Nicht jedoch in der 65. Minute, als nach einem Fehler des Weikersheimer Keepers Daniel Schober der Gästespieler Dennis Stier den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste und somit zum 1:4 aus Sicht der Gäste verkürzte.

In der 77. Minute schnürte David Schmitt ebenfalls seinen Doppelpack, indem er das 5:1 erzielte und damit auch den Schlusspunkt des Spieles setzte.

Edelfingen – Wiesenbach 3:1

Tore: 1:0 (43.) Carlos Alberto Nico Gomes, 1:1 (44.) Jannik Keidel, 2:1 (48.) Eigentor, 3:1 (64.) Sandro Wolfart. – Zuschauer: 45.

Bei nasskaltem Wetter zeigten die Gastgeber ihr gewohntes Ballbesitzspiel und spielten sich einige Chancen heraus. Wiesenbach verteidigte gut und setzte einige gefährliche Konter. Erst kurz vor der Pause erzielte Carlos Alberto die verdiente Führung für Edelfingen. Im direkten Gegenzug erzielte Wiesenbach dann den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drückte Edelfingen nochmal aufs Gas und ging nach einem Freistoß aus dem Halbfeld in erneut Führung.

Krebs schoss den Ball an den Pfosten, der Abpraller landete auf dem Fuß des Wiesenbacher Verteidigers und von dort im Netz. Nach dem Rückstand gab Wiesenbach aber nicht auf und drückte auf den Ausgleich. Die Edelfinger versuchte schnell zu kontern und kamen noch einige Male gefährlich vor das Tor, der Torwart der Gäste konnte aber gut entschärfen. Dennoch baute die Heimelf ihre Führung noch aus. Nach einer starken Flanke von links köpfte Wolfart wuchtig zum 3:1 Endstand ins Netz. Reserven: 1:2.

Hollenbach II – Creglingen 1:3

Tore: 0:1 (6.) Tobias Roth, 0:2 (10.) Justus Gerlinger, 0:3 (67.) Tobias Roth, 1:3 (70.) Joachim Ruck. – Zuschauer: 15.

Einen verdienten Auswärtssieg fuhr der FC Creglingen beim Auswärtsspiel in Hollenbach ein. Bei Schneeregen und böigem Wind verschlief die Hollenbacher Zweite die Anfangsphase komplett und geriet früh mit 0:2 in Rückstand. Beim 1:0 kombiniert sich Creglingen gut durchs Mittelfeld, und plötzlich stand Tobias Roth alleine vor Kevin Sprügel und vollstreckte zum 1:0 für Creglingen.

Vier Minuten später konterte Creglingen die Hollenbacher Zweite nach einem Eckball aus. Justus Gerlinger wurde mustergültig von Jannik Wolfarth freigespielt und dieser musste nur noch den Ball aus kurzer Distanz einschieben. Spätestens, als erneut Tobias Roth das 3:0 nach 67 Minuten erzielte, war die Partie entschieden. Das 1:3 nach 70 Minuten durch einen satten 25-Meter-Schuss von Joachim Ruck war nur noch Ergebniskosmetik in einer einseitigen Partie.

Löffelst./MGH – Apfelb./Herr. 1:1

Tore: 0:1 (60.) Alan Horn, 1:1 (81.) Alexander Illic.

Die SGM Löffelstelzen/Mergentheim trennte sich von Apfelbach/Herrenzimmer mit einem 1:1-Unentschieden und verliert langsam den Anschluss zur Tabellenspitze. Das Spiel war über weite Strecken ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften erspielten sich in der ersten Halbzeit Torchancen, konnten jedoch keine in Treffer ummünzen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser in die Begegnung und starten mit zwei 100-Prozent-Chancen, die der Heimtorwart überragend entschärfte. Die dritte hochkarätige landete dann letztendlich doch in den Maschen der SGM.

Wenige Minuten später spielte Löffelstelzen/Bad Mergentheim einen Konter gut zu Ende und glich aus zum 1:1. In der letzten viertel Stunde wurde die Partie ein wenig zerfahren und hitzig, doch der Schiedsrichter hatte die Partie gut im Griff.

Igersheim – Amrichshausen 4:1

Tore: 0:1 (7.) Mikel Luke, 1:1 (24.) Domenic Blazic, 2:1 (48.) Christoph Hörner, 3:1 (51.) Julian Kohlschreiber, 4:1 (57.) Christoph Hörner. – Zuschauer: 60. – Schiedsrichter: Björn Schumann (SV Windischbuch). – Besondere Vorkommnisse: Foulelfmeter für Igersheim, gelb-rote Karte für Amrichshauen.

Igersheim begann stark und hatte bereits nach fünf Minuten die erste Chance, doch Baier scheiterte am Gästekeeper. Im Gegenzug machte es Amrichshausen besser, als Lucke gekonnt ins rechte untere Eck einschoss. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 24. Minute glich der FCI durch einen abgefälschten Freistoß von Blazic zum 1:1 aus.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit war es erneut Blazic, der allein vor dem Tor der Gäste auftauchte, doch erneut hielt der Torwart des SCA stark und verhinderte so für sein Team einen Rückstand zur Pause. Die Heimelf legten in der zweiten Hälfte los wie die Feuerwehr. Nach nur drei Minuten wurde der Ball nach einem lang getretenen Freistoß von Smolka im Strafraum quer gelegt, wo Hörner zum 2:1 einschob. Wieder nur drei Minuten später erhöhte Julian Kohlschreiber nach einer Ecke von Blazic auf 3:1. In der 57. Minute zeigte der gut leitende Schiedsrichter Schumann nach einem Foul gegen den FCI auf den Punkt. Hörner verwandelte den Elfmeter zum 4:1. Danach kontrollierten die Hausherren das Geschehen. Amrichshausen dezimierte sich durch ein Foulspiel in der 66. Minute noch selbst, so dass der FC den auch in der Höhe verdienten Sieg sicher nach Hause brachte. Reserven: 6:0.

Niederstetten – Gammesfeld 0:2

Tore: 0:1 (60.) D. Weber, 0:2 (86.) F. Schmieg. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte TV Niederstetten (67.), Rote Karte TVN (74.)

Bei richtigen Herbstwetter setzte sich im Vorbachtal die Mannschaft durch, die effiezineter war und den Sieg mehr wollte. Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen, und so ging es mit 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war zunächst der Gastgeber spielbestimmend, aber das Tor fiel auf der anderen Seite. Weber schloss einen Angriff zum 0:1 ab, und dann ging es dahin für den TVN. Nach zwei Platzverweisen ging nicht mehr viel nach vorne, und am Ende markierte Schmieg dann sogar noch den Endstand von 0:2.

Weik./Schäft. – Taubertal/Rött. 0:3

Tore: 0:1 (10.) Jonas Löbert, 0:2 (17.) Daniel Walch, 0:3 (67.) Lucas Mohr. – Zuschauer: 110.

Das Topspiel wurde von beiden Lokalrivalen von Beginn an offensiv geführt. Dabei kamen die kampfstarken Gäste mit dem regnerischem Wetter besser zurecht und spielten immer wieder geradlinig nach vorne. So fiel der Führungstreffer, als Jonas Löbert nach einer Ecke unbedrängt einköpfen durfte, nicht überraschend. Bereits fünf Minuten später hatte die Heim-Elf die Chance zum Ausgleich. Jedoch ging Marco Unterwerners Kopfball nach einem lang geschlagenen Freistoß nur an die Latte. Einer der schnell vorgetragenen Angriffe der Gäste führte schon nach 17 Minuten zum 0:2. Daniel Walch traf aus 20 Metern einen abgelegten Ball perfekt, und dieser senkte sich unhaltbar für Keeper Schober ins Tor. Kurz darauf fiel dann fast die Vorentscheidung. Aber Andre Fries konnte einen Konter der Gäste frei vor dem Torwart nicht erfolgreich abschließen und traf nur den Außenpfosten. Bis zur Halbzeit beruhigte sich die Partie dann etwas. Der Heim-Elf gelang es dabei nicht, den nötigen Druck aufs Gästetor zu erzeugen, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Zu Beginn der zweiten Hälfte merkte man der Heim-Elf zwar den Willen an, es nun besser machen zu wollen. Die Angriffe blieben aber meist in der vielbeinigen Abwehr der Gäste hängen oder wurden nicht mit der nötigen Geduld zu Ende gespielt. Die Gäste dagegen waren mit Kontern über ihre schnellen Spitzen jederzeit gefährlich. Das entscheidende 3:0 fiel schließlich im Anschluss an eine Ecke. Die Heim-Elf brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und Lucas Mohr verwandelte aus kurzer Distanz platziert ins rechte Toreck.

Bieringen – Nagelsberg 1:3

Tore: 1:0 (5.) Marvin Mark, 1:1 (27.) Ejmad Demaku, 1:2 (78.) Marvin Mark, 1:3 (92., Eigentor) Ejmad Demaku.

