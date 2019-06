Teams wollen kämpfen bis zum Schluss

„Es ist das vorerst größte Spiel unserer Vereinsgeschichte“, betont Harald Ott, Trainer des B4-Dinos SV Harthausen. Die „virtuelle Stadionuhr“ zeigt 49 Jahre – und kurz vor dem runden Geburtstag würde man diese beim SVH allzu gerne abbauen und die unterste Spielklasse endlich verlassen.“ Wir werden von der ersten bis zur letzten Minute alles dran setzten um dieses Spiel zu gewinnen“, verspricht der Coach des B4- Vizemeisters vor dem Relegationsderby am Mittwoch um 18.30 Uhr in Bieberehren. Fast mit dem gleichen Wortlaut könnte man aber auch Eberhard Wendt, in Personalunion Vorsitzender und Abteilungsleiter bei der SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern, zitieren. Auch sein Verein möchte natürlich mit aller Macht die Klasse halten, in der er seit 2006 ununterbrochen spielt und im Vorjahr sogar den dritten Rang erreichte.

Probleme in der Offensive

Die Gründe für den Absturz auf den vorletzten Platz liegen für Wendt auf der Hand: Führungsspieler Florian Haag, der wie Markus Reisenwedel seine aktive Laufbahn beendete, war genauso wenig zu ersetzten wie der zur SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim abgewanderte Arthur Tabert, der nicht nur Rekordtorschütze der Spielvereinigung war, sondern auch so manchen Ball für den ebenfalls sehr torgefährlichen Marcel Gotthardt auflegte. Wenn man weiß, dass auch Letzterer eine Halbserie lang fehlte, ist es nicht mehr so verwunderlich, dass der Tabellenvorletzte mit nur mageren 19 Treffern in 30 Pflichtspielen den Minusrekord in der A3 hielt. Besonders frustrierend war für die Apfelbacher eine Serie von sechs Pleiten in Folge mit insgesamt 1:19-Toren, die mit dem letzten Vorrundenspiel in Tauberrettersheim begann und erst am Karsamstag mit dem 1:0-Derbysieg gegen Niederstetten beendet werden konnte.

In diesem Spiel zeichnete nach der einvernehmlichen Trennung vom Trainergespann Peter Lanig und Rudi Mauritz erstmals Florian Haag als Interimscoach verantwortlich. Haag, der in drei der letzten vier Spiele auch wieder Regie auf dem Platz führte, befindet sich nun allerdings auf Hochzeitsreise. Deshalb wird seine „rechte Hand“ Christoph Ettwein die Mannschaft am Mittwochabend in Kooperation mit dem Abteilungsleiter coachen. Dieser ist zuversichtlich: „Wenn wir die Leistung der letzten Spiele abrufen, werden wir dieses Spiel gewinnen.“

Wendt ist sich natürlich darüber im Klaren, dass es kein einfaches Spiel wird: „Harthausen hat eine gute Runde gespielt, wir eine schlechte. Und natürlich kann auch die Nervosität eine Rolle spielen!“ Bis auf Florian Haag und Marcel Burkert, der sich im Training einen Kreuzbandriss zuzog, ist die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern so Wendt, „ganz gut besetzt“ und kann eine „schlagkräftige junge Truppe“ aufbieten.

Ein paar Fragezeichen

Beim SV Harthausen gibt es nach Auskunft des Trainers noch ein paar Fragezeichen: „Der Einsatz einiger Spieler wird sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. Sicher nicht dabei sein kann Daniel Wischke, ansonsten sehe ich uns aber gut aufgestellt und wir werden schon einige Optionen haben“, meint Harald Ott. „Wir hatten es selbst in der Hand Meister zu werden. Auch wenn wir das nicht geschafft haben, können wir dennoch stolz auf unsere Saison sein, vor der wir mit dem zweiten Platz zu 100 Prozent zufrieden gewesen wären.“ Der Igersheimer Teilortclub hatte, allerdings bei einem Spiel mehr als der spätere Meister TSV Blaufelden, nach 24 der insgesamt 28 Spieltage noch sieben Punkte Vorsprung, verlor dann aber sowohl in Laudenbach als auch in Hohebach und musste dem TSV Blaufelden die Tabellenspitze überlassen.

„Beim 0:4 in Laudenbach hatten wir einen katastrophalen Tag erwischt und auch in dieser Höhe verdient verloren. Diesen Fehler konnten wir dann nicht sofort gutmachen, da wir spielfrei waren. Beim 0:1 in Hohebach haben wir einen tollen Kampf geliefert und hätten bei etwas mehr Spielglück auch gewinnen können“, blickt der SVH-Coach zurück. „Wir haben uns dann aber wieder aufgerappelt“ resümiert Ott, dessen Team sich mit einem eindrucksvollen 7:0 gegen den SV Mulfingen II für die Relegation qualifizierte.

„Sie hatten vor der Saison einen großen qualitativen Aderlass. Das hat man natürlich über weite Strecken der Runde gemerkt. Mit Gotthardt und Peppel haben sie aber zwei herausragende Spieler in ihren Reihen, ohne den Rest der Mannschaft abwerten zu wollen. Ich sehe die Chancen bei 50:50: Die Spielvereinigung hat vielleicht die größere Erfahrung in ihren Reihen, wir dagegen die Unbekümmertheit. Wir können in diesem Spiel nichts verlieren, Apfelbach dagegen schon“ meint der Trainer des SVH zum Gegner.

Zwei Mal standen sich die alten Rivalen bereits in Vorbereitungsspielen gegenüber. Der A-Ligist setzte sich sowohl in Harthausen als auch zuletzt vor fünf Monaten auf eigenem Platz durch. Den Ergebnissen dieser Partien misst man aber natürlich in beiden Lagern keine Bedeutung bei, weil: Es wird am Mittwochabend ein ganz anderes Spiel.

