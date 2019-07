Termine der Staffeltage

Der Abschluss-Staffeltag der Frauen und Herren im Fußballbezirk Hohenlohe für die Saison 2018/19 findet am Freitag, 19. Juli, um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle in Matzenbach (Unterdeufstetterstraße 1; Fichtenau-Matzenbach) statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Regularien auch Ehrungen und die Neuwahl der Staffelleiter. Anträge sind bis zum 12. Juli per E-Mail beim Bezirksspielleiter einzureichen. Der Jugendstaffeltag 2019 der Bezirks-Leistungs- und Kreisstaffeln findet am Freitag 12. Juli, um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Langenbachtal in Weißbach statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Regularien auch Ehrungen und außerdem Auszeichnungen. Es ist erforderlich, dass von jedem Verein mindestens ein Vertreter anwesend ist. fbz

