Testspiel zweier Teilnehmer am DFB-Pokal-Wettbewerb

Höherklassigen Fußball gibt es am Mittwoch, 26. Juni, beim TV Niederstetten zu sehen, wenn um 17.30 Uhr die beiden Pokalsieger des FC Würzburger Kickers und des SSV Ulm 1846 in einem Testspiel aufeinandertreffen.

Beide Teams verbinden überraschend viele Parallelen in der abgelaufenen Saison: der Drittligist aus Würzburg hat sich mit einem 3:0-Erfolg gegen Regionalligist Viktoria Aschaffenburg zum dritten Mal nach 2014 und 2016 den bayerischen Landespokal gesichert und damit auch die erneute Qualifikation für den DFB-Pokal geschafft. In der 3. Liga reichte es nach vier Siegen zum Saisonende noch zum fünften Platz.

Fast identisch ist die Bilanz des SSV Ulm, der in der Regionalliga Südwest den sechsten Platz belegt hat. Zum Saisonende mussten die „Spatzen“ zwar vier sieglose Partien hinnehmen, trotzdem war es nach der Oberliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg 2016 die beste Regionalliga-Platzierung der Ulmer nach zuvor zwei neunten Plätzen. Kurios: auch der SSV hat sich durch einen 2:0-Erfolg gegen Verbandsligist TSV Essingen den württembergischen Landespokal gesichert und damit den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Mit insgesamt neun Titeln ist der SSV zudem Rekord-Pokalsieger in Baden-Württemberg.

Beide Testspielgegner stehen also im DFB-Pokal und treffen dort in der 1. Runde auf attraktive Gegner: die Würzburger Kickers bestreiten das Schlagerspiel gegen die TSG Hoffenheim, Ulm tritt gegen den Zweitliga-Spitzenclub 1. FC Heidenheim an.

Im DFB-Pokal gelangen beiden Teams schon beachtliche Erfolge: Ulm zum Beispiel sorgte in der abgelaufenen Saison gleich in Runde eins für die größte Sensation, denn mit einem 2:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt haben die Spatzen den Titelverteidiger aus dem Pokal geworfen. In Runde zwei musste man sich dann aber mit 1:5 gegen Fortuna Düsseldorf geschlagen geben.

Auch die Würzburger Kickers haben in den letzten Jahren schon tolle Pokalspiele erlebt. Bereits acht Mal waren die Kickers im DFB-Pokal dabei, immerhin drei Mal zogen sie in die 2. Runde ein: 1980 musste man sich in der 2. Runde gegen Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf geschlagen geben, 2014 aber die Revanche - die Kickers gewinnen gegen die Fortuna mit 3:2 nach Verlängerung. 2015 musste man sich gegen Bundesligist Werder Bremen erst nach Verlängerung mit 0:2 geschlagen geben. 2016 gelang durch einen 1:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig der Einzug in die zweite Runde, dort musste man sich aber unglücklich im Elfmeterschießen gegen 1860 München geschlagen geben. 2017 kam erneut gegen Werder Bremen das Aus in der ersten Runde (0:3).

In der neuen Saison wollen beide Teams in der Tabelle noch ein bisschen weiter nach oben schauen – - in Würzburg unter anderem mit einem alten Bekannten aus der Region: Stürmer Luca Pfeiffer, der üer FSV Hollenbach den Sprung in den Profi-Fußball geschafft hat, soll in den kommenden beiden Spielzeiten für die nötigen Tore beim Drittligisten sorgen. Der 22-Jährige kommt von Drittliga-Meister Osnabrück. In Niederstetten ist der großgewachsene Stürmer (1,96m) ebenfalls kein Unbekannter, konnte er doch im Juniorenbereich mehrmals mit dem FSV Hollenbach den Titel beim Jako-Cup holen. oli

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019