Teufelskerl Oliver Seitz war einfach nicht zu bezwingen

FC Ast. Walldorf II – FV Lauda 2:0

Walldorf: Seitz, Baumgärtner (89. Sanneh), Glaser, Solak (61. Yildirim), Antlitz, Sahin (80. Neuberger), Gouras (89. Hilke), Stellwagen, Goß, Edelmann, Schaffer.-

Lauda: Moschüring, Lotter, Baumann, Fell, Jurjevic, Jallow (84. Kaplan), Ilic, Schädle, Heizmann (71. Neckermann), Hehn (74. Sen), Gerberich.

Tore: 1:0, 2:0 (23., 88.) Antlitz. – Schiedsrichter: Fabian Ebert (Mannheim). – Zuschauer: 95.

Im letzten Spiel der Vorrunde wurde der FV Lauda nach einer ordentlichen Leistung nicht mit einem Punktgewinn belohnt. Nicht zum ersten Mal kam der FV nach einem Eckball in Rückstand, als FC-Stürmer Niklas Antlitz in der 23. Minute am kurzen Pfosten schneller mit dem Kopf am Ball war und zum 1:0 einnickte. Der FV zeigte sich nicht geschockt und unterband das Walldorfer Flachpassspiel immer wieder. Nach einem Freistoß von Goran Jurjevic kam der aufgerückte Thomas Lotter in der 31. Minute zum Abschluss, doch sein Schuss aus zwölf Metern wurde abgeblockt.

Torwart Marc Moschüring wehrte vier Minuten später einen Drehschuss von Minos Gouras ab, und Max Heizmann beförderte den Ball aus dem Fünfmeterraum. In der zweiten Spielhälfte kamen die Laudaer noch stärker ins Spiel. Goran Jurjevic fing in der 53. Minute einen Walldorfer Querpass ab, wurde aber wieder vor dem Torabschluss abgedrängt. Walldorfs Spielführer Michael Glaser musste in höchster Not Goran Jurjevic in der 56. Minute mit einer Grätsche stoppen. Zum Leidwesen der Gäste hatte Torwart Oliver Seitz einen Sahnetag erwischt, als er wieder drei Minuten später einen Schuss von Nikola Ilic parieren und eine präzise getimte Flanke von Marcel Baumann abfing. Ein Freistoß für Lauda brachte in der 65. Minute nichts ein, weil Nikola Ilic den Ball nicht voll traf. Nach überlegen geführten 20 Minuten der Gäste schöpften die Walldorfer neuen Mut, und Thomas Lotter musste zweimal in höchster Not gegen Semih Sahin und Minos Gouras retten. Einen Freistoß von Luca Stellwagen faustete Keeper Marc Moschüring in der 74. Minute souverän aus dem Torwinkel. Doch es ging gleich auf der Gegenseite weiter, denn in den nächsten Minuten drängte Lauda auf den Ausgleich. Goran Jurjevic scheiterte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit einem Freistoß, der vom Torhüter weggefaustet wurde. Der aufgerückte Dominik Gerberich schoss in der 77. Minute aus der Drehung, doch Torhüter Oliver Seitz lenkte den Ball gerade noch über die Querlatte. In der 84. Minute kam Goran Jurjevic im Strafraum frei zum Schuss, doch war Teufelskerl Seitz an dem Tag einfach nicht zu bezwingen; den Schuss aus zwölf Metern konnte er mit einer Glanzparade entschärfen. Die Entscheidung folgte in der 88. Minute, als Niklas Antlitz mit einem Flachschuss ins lange Eck den 2:0-Endstand besorgte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018