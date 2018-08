Thomas Nohe: „Ein Unding“

Die Szenerie gut 30 Minuten nach dem BFV-Pokalspiel zwischen dem TSV Oberwittstadt und dem VfR Gommersdorf am Mittwochabend (wir berichteten) hatte Sportfest-Flair. Unter dem großen Sonnensegel vor dem Sportheim des TSV versammelten sich mehr als 100 Fußball-Interessierte. Sie standen dicht an dicht, tranken gemütlich und diskutierten eifrig. Unter diese Leute hatten sich auch Spieler und Funktionäre beider Vereine gemischt. Nichts war mehr zu spüren von dem Pokal-Kribbeln vor der Partie, die jeder gewinnen und erstmals in der Geschichte des jeweiligen Vereins das Viertelfinale „buchen“ wollte.

„Für uns war es ein besonderer Tag. Wir wollten unbedingt ins Viertelfinale kommen“, sagte Dominik Lang, Trainer des TSV Oberwittstadt - unterm Sonnensegel stehend. Den Grund für die 1:4-Niederlage sah der Coach darin, dass seine Mannschaft zu viele Zweikämpfe verloren habe. Diese Analyse deckt sich mit der seines Gegenübers. Thomas Nohe war nämlich erfreut, dass sein Team „ein besseres Zweikampfverhalten als zuletzt in Nassig gezeigt hat“.

Genau in diesem Bereich hat der Gommersdorfer Trainer zuletzt die größten Defizite erkannt. „Ja, die ist da“, antwortete er auf die Frage, ob die Gefahr bestünde, dass seine Mannschaft aufgrund der augenscheinlichen fußballerischen Überlegenheit in der Landesliga manches Mal die Grundtugenden vergessen würde. Vor allem in weiten Phasen der ersten Hälfte waren diese Nachlässigkeiten zu erkennen. Auch deshalb hatte Nohe erkannt: „Das Spiel war nicht so deutlich, wie es das Ergebnis aussagt.“

Gommersdorf „reifer“

Das sah auch Dominik Lang so: „Unser Spiel war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis aussagt.“ Den größten Pluspunkt erkannte er darin, dass es seiner Mannschaft gelungen war, während des Spiels das System umzustellen. Mit Blick auf die Saison sagte er allerdings: „Wir brauchen noch ein bisschen.“ Die Gommersdorfer sieht Dominik Lang „reifer als wir. Unser Anspruch kann es nicht sein, dass wir gegen Gommersdorf gewinnen. Da müsste bei uns schon alles und bei denen wenig passen“.

Dass sein Team zum engen Kreis der Meisterschaftsanwärter zu zählen ist, sieht er nicht so: „Wenn wir hinter Gommersdorf, Neckarelz und Mosbach abschließen und Vierter bis Sechster werden, dann wäre das nicht schlecht“, meint „Vize-Trainer“ Lang.

Thomas Nohes Sicht ist da ein wenig anders: „Die Meisterschaft wird nur über Oberwittstadt gehen. Sie sind Vizemeister und spielen einen guten Fußball. Früher war Oberwittstadt eine reine Kampfmannschaft.“

Vieles davon ist natürlich „fußballfachliche Frotzelei“. Total ernst sind Thomas Nohe allerdings folgende Worte: „Die vierte Pokalrunde auf 17.30 Uhr anzusetzen ist ein Unding. Der Verband hat nicht mit sich reden lassen. Wie sollen denn die Spieler pünktlich zum Spiel kommen? Ich glaube, denen sind die Amateure wirklich egal.“ Und diese Meinung hatte er nicht exklusiv – unterm Sonnensegel.

