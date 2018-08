Timo Berberich schnürt einen „Dreier“-Pack

Schwabh./Wind. – Assamstadt 1:1

Tore: 0:1 (22.) Maurice Beier, 1:1 (45.) Frederik Greiner. – Schiedsrichter: Alexander Drach Gamburg). – Zuschauer: 190.

Es war das erste Mal, dass eine Partie im Fußballkreis Tauberbischofsheim als offizielles Eröffnungsspiel deklariert war. Deshalb standen vor dem Anpfiff erst einmal diverse Grußworte sowie ein symbolischer Anstoß auf dem Programm. Lediglich mit einer zweiminütigen Verspätung ging es los. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein intensiv und teilweise nicklig geführtes Derby. Schiedsrichter Drach musste insgesamt acht gelbe Karten zeigen. Die beiden Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Die technische Überlegenheit der Gäste machte die neuformierte Spielgemeinschaft mit ihrer zielstrebigeren Spielweise wett. Als die Hintermannschaft der Gastgeber völlig unnötig den Ball vertändelte, nutzte TSV-Spielertrainer Maurice Beier eiskalt aus und traf zur Gästeführung. Es folgte die beste Phase der Gastgeber, die sich nun zahlreiche Chancen erspielten. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff versenkte Frederik Greiner einen nicht unumstrittenen Freistoß zum bis dahin hochverdienten 1:1. Im Laufe der zweiten Hälfte nahm Assamstadt die Partie mehr und mehr in die Hand. Der hervorragend parierende Keeper Sven Mendel musste mehrfach sein ganzes Können zeigen. Fünf Minuten vor Schluss hatten die Gastgeber sogar noch nach einem Konter die große Chance zum Sieg, doch es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden. ptt

Kickers Werth. – Untersch./K. 1:2

Tore: 0:1 (21.) Leonhard Holzner, 0:2 (50.) Philipp Henning, 1:2 (79.) Okan Cirakoglu. – Schiedsrichter: David Schiffmann (Walldürn). – Zuschauer: 100.

Lange Zeit war diese Partie eine einseitige Angelegenheit. Die Gäste waren fast über die gesamte Spielzeit hinweg drückend überlegen. Schon zur Pause hätten sie gut und gerne 4:0 führen können. Da sie aber fahrlässig mit dem Ausnutzen ihrer Chancen umgingen, stand es beim Seitenwechsel nur 1:0. Leonhard Holzner hatte nach 21 Minuten aus kurzer Entfernung getroffen. Auch nach dem Wechsel sahen die Zuschauer ein zunächst unverändertes Bild: Die Gäste hatten scheinbar alles im Griff und Philipp Henning erhöhte in der 50. Minute aus 15 Metern auf 2:0. In der Schlussphase warfen die Kickers urplötzlich alles nach vorne. Okan Cirakoglu verkürzte auch prompt auf 1:2 (79.) . In den letzten Minuten gab es dann noch eine ganze Serie von Eckbällen für die Gastgeber, doch es blieb beim insgesamt verdienten Sieg der Gäste.

VfB Reicholz./D. – FC Külsheim 2:1

Tore: 1:0 (29.) und 2:0 (58.) Kevin Trauth, 2:1 (88.) Reimond Koch. – Schiedsrichter: Saling (Höpfingen). – Zuschauer: 120.

Den Zuschauern bot sich eine zerfahrene Begegnung, in der beide Mannschaften in punkto Spielfluss nur wenig zustande brachten. Dennoch kontrollierten die Gastgeber weite Strecken der Partie und nutzten die Chancen, die sich ihnen boten. So stand Trauth nach einem Eckball goldrichtig und nickte zur Führung ein (29.). Külsheim wirkte zwar bemüht, doch blieb der VfB-Keeper bis zur Pause ungeprüft. Im zweiten Durchgang zeigte sich das gleiche Bild, wobei die Aufsteiger in der 58. Minute wiederum nach einer Ecke auf 2:0 erhöhten. In der Folge verwalteten die Hausherren die Führung, mussten jedoch kurz vor dem Ende noch den Anschlusstreffer hinnehmen, der letztlich nichts mehr am Auftaktsieg des Kreisliga-Neulings ändern sollte.

SV Nassig/S. II – TSV Gerchsh. 0:0

Schiedsrichter: Kuch (Robern). – Zuschauer: 120.

Die Hausherren erwischten einen ordentlichen Start und dominierten in der ersten halben Stunde die Partie. Allerdings nutzte man in dieser Phase mehrere gute Einschussmöglichkeiten, unter anderem zwei Lattentreffer, nicht gut genug. Nach dieser Drangphase wurden die Aufsteiger aktiver, stellten sich vor dem gegnerischen Kasten jedoch ebenfalls zu unbeholfen an, so dass die Zuschauer bis zur Pause keinen Treffer bejubeln durften. Auch in der zweiten Hälfte blieb der TSV am Ball und erarbeitete sich immer wieder Gelegenheiten, ohne diese jedoch konsequent auszuspielen, so dass es letztlich beim torlosen Unentschieden blieb.

Großrinderfeld – Kreuzwerth. 3:1

Tore: 1:0 (25.) und 2:0 (28.) Fabian Michel, 2:1 (75.) Robin Götz, 3:1 (90.) Fabian Richter. – Schiedsrichter: Scheidel (Waldenburg). – Zuschauer: 50.

Untypisch für einen ersten Spieltag preschten beide Mannschaften schnell nach vorne und suchten früh den Torabschluss. Offensiv zeigte sich jedoch der Gastgeber konsequenter und ging mit einem Doppelschlag von Fabian Michel mit 2:0 in Front, der zunächst eine Flanke von Richter verwertete und später den Torwart umdribbelte und frei abschließen konnte. Die Gäste versteckten sich jedoch nicht und kamen ebenfalls zu Möglichkeiten, die man jedoch zunächst nicht in Zählbares ummünzte. Erst in der 75. Minute wurde der TSV für seine Bemühungen belohnt, als Götz eine weite Flanke per Kopf zum Anschlusstreffer verwertete. Großrinderfeld blieb in der Folge besonnen und netzte in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand. Brehmbachtal – Unterbalbach 3:1

Tore: 1:0 (18.) Timo Berberich, 1:1 (45.) Robert Schuster, 2:1 (Handelfmeter, 62.) und 3:1 (Foulelfmeter, 82.) jeweils Timo Berberich. – Schiedsrichter: Schmidt (Heilbronn). – Zuschauer: 100.

Mit Ausnahme der beiden Tore zum Pausenstand von 1:1 verlief die erste Hälfte eigentlich relativ unspektakulär. Dem 1:0 durch Timo Berberich in der 18. Minute war ein Schussversuch von Kürsad Yildirim vorausgegangen, dessen Abpraller der Goalgetter sicher verwertete. In der Folge passierte bis auf eine Gästechance wenig, bis Robert Schuster kurz vor der Pause aus knapp zehn Metern zum Ausgleich einschoss. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie unterhaltsamer und der FVB erarbeitete sich immer wieder Einschussmöglichkeiten, die jedoch zunächst nicht genutzt wurden. Nachdem Timo Berberich zur erneuten FVB-Führung per Handelfmeter erfolgreich war, wurden die Gastgeber stärker und sorgten mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 82. Minute für die Entscheidung. Torschütze war zum dritten Mal Timo Berberich.

1. FC Umpfertal – Gerlachsh. 1:1

Tore: 0:1 (60.) Harun Alp, 1:1 (88.) Cornelius Burkert. – Schiedsrichter: Aktay (Sinsheim). – Gelb-rote Karte: Matthias Neudecker (VfR, 85.). – Zuschauer: 150.

Beide Mannschaften wirkten bemüht, doch verpufften die Offensivläufe meist früh in den gegnerischen Abwehrreihen. Falls doch der ein oder andere Abschluss seinen Weg in Richtung Torwart fand, wurden diese bis zur Pause von den jeweiligen Schlussmännern gut vereitelt. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zwar etwas langsamer, doch markierten die Gäste nach einer knappen Stunde den Führungstreffer durch Alp. Die Gastgeber ließen sich hiervon nicht irritieren und kamen in der Folge immer wieder zu Halbchancen. Nachdem ein Akteur der Gäste in der 85. Minute vom Platz gestellt wurde, spielten die Hausherren die zahlenmäßige Überlegenheit gut aus und kamen kurz darauf zum verdienten 1:1-Endstand.

