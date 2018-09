Tipps zur Sportpraxis

Der Badische Fußballverband bietet am 21./22. September ein Seminar für Mitglieder im Spielausschuss von Vereinen in den Kreisspielklassen.

Was steht in der Spielordnung, wie wird die Strafordnung angewendet, wie geht man mit dem DFBnet um und welche Serviceangebot erleichtern die Arbeit als Spielausschuss? Auf diese Fragen gibt das zweitägige Seminar in der Sportschule Schöneck Antworten.

Zudem bietet es Raum für Austausch und Fragen. Referenten beim BFV-Seminar sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Badischen Fußballverbandes, die sich tagtäglich mit diesen Themen beschäftigen. Qualifizierte Mitarbeiter sind der Schlüssel für erfolgreiche Vereinsarbeit, nicht nur bei den Trainern in der Sportpraxis, auch in der Vereinsverwaltung. Außerdem erleichtert Up-to-date-Sein die Arbeit für jeden Einzelnen.

Das Seminar startet am Freitag, 21. September, um 14 Uhr und endet am Samstag, 22. September, um 12 Uhr. Die Teilnahmegebühr umfasst Übernachtung und Vollverpflegung. Die Anmeldung erfolgt online über das DFBnet. Informationen gibt es auf www.badfv.de/qualifizierung im Internet. bfv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018