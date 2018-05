Titel wird sicher ein Abschiedsgeschenk

Anzeige

Die beiden Trainer der Mudauer haben sich ein paar taktische Maßnahmen einfallen lassen. „Natürlich schaut man immer in gewisser Weise auf den Gegner, und trotzdem wollen wir unsere Art, Fußball zu spielen, kompakt stehen und geradlinig spielen, durchziehen.“ Diese Taktik bewährt sich bei den Odenwäldern schon seit einiger Zeit, denn sie sind seit acht Spielen ungeschlagen, und so wartet auf den VfL eine schwere Aufgabe. In Mudau spricht man respektvoll über den Gegner: „Der VfL ist eine taktisch sehr gut eingestellte Mannschaft. Der Trainer leistet dort seit Jahren wahnsinnig gute Arbeit.“

Der TSV kann aus dem Vollen schöpfen und reist mit großem Kader nach Laudenberg. Insbesondere Torjäger Stefan Haber steht im Fokus, der auch im Derby am Sonntag gegen Donebach doppelt traf. Aus dem Vollen schöpfen kann der VfL dagegen nicht. „Schon die ganze Saison spielen wir mit einem ,Sparflamme-Kader’, immer andere Formationen und Aufstellungen. Wir probieren im Liga-Alltag viele Dinge aus, jedoch versuchen wir am Mittwoch alle zu kommen. Tim Hefner und Rene Ruschek fallen sicher verletzt aus. Die restlichen angeschlagenen Spieler wollen sich durchkämpfen“, fügt Jürgen Trunk an.

Das Ligaduell der beiden Teams am vergangenen Nachholspieltag endete mit einem torlosen Unentschieden. „Wir werden am Montagabend eine ganz lockere Einheit absolvieren“, so das Trainerduo des TSV, Kai Bauer und Marvin Flad, über die spezielle Vorbereitung auf das Finale. Der VfL dagegen wird mit zwei Bussen nach Laudenberg anreisen, im einen sitzt die Mannschaft, und der andere ist voll bepackt mit Fans. „Dass unsere Fans mit einem Bus anreisen, ist ein Dankeschön vom Verein an die Zuschauer, die den VfL all die Jahre immer zahlreich unterstützten. Und egal, wie es ausgeht: Im Sportheim wird danach auf jeden Fall mit den Fans gefeiert, jedoch ist auch klar, dass es mit einem Sieg deutlich angenehmer wäre“, so der VfL-Trainer. Eine Party ist in Mudau dagegen nicht geplant. „Falls es soweit kommt, wird spontan die Nacht zum Tag gemacht“, so Bauer und Flad.

Bleibt die spannende Final-Frage: Welcher Trainer oder welches Trainer-Duo kann „seinem“ Verein zum Abschied noch einen Titel schenken?

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.05.2018