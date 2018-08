Titelfavorit muss gleich auf der Hut sein

Ein ähnlicher Durchmarsch, wie er in der Vorsaison Türkgücü Wertheim gelungen war, dürfte es dieses Mal nicht geben. Aber dennoch gibt es natürlich einen Titelfavoriten – und der heißt TSG Impfingen. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison sollte, zumindest nach Ansicht der meisten Konkurrenten, die Truppe von Trainer Peter Graf dieses Mal an der Reihe sein. Zum Saisonauftakt müssen die Impfinger allerdings eine hohe Hürde überspringen. Beim SV Uiffingen kann definitiv nicht im Vorübergehen gewonnen werden.

Ohnehin wird erwartet – zumindest im Vorfeld der Saison, dass viele Mannschaften eine ähnliche Spielstärke besitzen. Ausgeglichenheit könnte also sehr wohl Trumpf sein. Da darf man gespannt sein, wer die meisten „Stiche“ in Form von Siegen einheimst. Recht offen erscheint deshalb auch der Ausgang der Partie SG Unterschüpf/Kupprichhausen II bei der SG Boxtal II/Mondfeld.

Aus der Kreisklasse A ist nach der vergangenen Saison einzig die SG Viktoria Wertheim II/Grünenwört abgestiegen. Wie stark das Team nun eingeschätzt werden kann, zeigt unter Umständen schon die Partie beim FV Brehmbachtal II.

Einen recht guten Endruck hinterließ im Pokalwettbewerb der SV Anadolu Lauda, der sogar die dritte Runde erreicht hatte. Ob deshalb Rückschlüsse für die Punktspielrunde möglich sind, kann schon die Partie gegen die SG Wittighausen/Zimmern II zeigen.

Zwei „Geheimfavoriten“ stehen sich in der Begegnung SG Uissigheim II/Gamburg gegen SG Urphar/L./Bettingen gegenüber. Der Ausgang erscheint völlig offen.

Während Mitaufsteiger FC Hundheim/Steinbach II zunächst spielfrei ist, empfängt der SV Schönfeld die SG Bobstadt/Assamstadt III. Es wäre keine Überraschung, wenn dem SVS der erste Saisonsieg gelingen würde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018