Top-Duell steigt in Impfingen

Die Niederlage des SV Anadolu Lauda am vergangenen Wochenende hat wieder ordentlich Spannung in die Kreisklasse B gebracht. Die ersten drei Tabellenplätze trennt jeweils lediglich ein Punkt. Es ist also alles wieder offen. Bei der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II hat Anadolu die drei Punkte wieder fest eingeplant, um die Tabellenspitze nicht an die nach oben drängende TSG Impfingen oder den SV Schönfeld abgeben zu müssen.

In einem Mittelfeldduell trifft der FV Brehmbachtal II auf die SpG Bobstadt/Assamstadt III. Trotz aller Bemühungen verlor der FV II zuletzt deutlich. Wenn man nicht weitere Plätze verlieren will, dann muss jetzt dringend wieder ein Sieg her.

Die TSG Impfingen landete zuletzt einen am Ende deutlichen Arbeitssieg gegen den FV Brehmbachtal II. Im Spitzenduell gegen den SV Schönfeld heißt es nun, alles in die Waagschale zu werfen. Die Zuschauer dürfen sich wohl auf ein echtes Offensivspektakel freuen: Schönfeld schoss in dieser Saison bereits 37 Tore, Impfingen kommt bis dato auf immerhin 35 Treffer, das sind die besten zwei Werte der Spielklasse. Die Defensive spricht dagegen klar für die TSG Impfingen: Mit nur elf Toren kassierten sie gerade einmal die Hälfte der Gegentreffer des SV Schönfeld.

Mit seinem Sieg gegen den Tabellenersten hat sich der SV Uiffingen nach zuletzt nicht wirklich überzeugenden Ergebnissen wieder gefangen. Nun geht es gegen die SpG Boxtal II/Mondfeld.

Die SpG Mainperle Urphar/Lindelbach/Bettingen trifft nun auf den Tabellennachbarn FC Hundheim/Steinbach II. Der Aufsteiger zeigte sich in seinen letzten Begegnungen deutlich verbessert.

Eine sichere Defensive sollte für die SpG Wittighausen/Zimmern II gegen den VfR Uissigheim/Gamburg II an erster Stelle der Prioritätenliste stehen, ansonsten dürfte es für den Tabellenletzten schwierig werden, dem Offensivfeuerwerk der Gäste etwas entgegenzusetzen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018