Top-Spiel in Kreuzwertheim

Die Mannschaften, die in dieser Saison sowohl in der Kreisklasse C1 und C2 Tauberbischofsheim für den Aufstieg in Frage kommen, dürfen sich eigentlich keine Ausrutscher mehr erlauben. In der Kreisklasse C1 gilt es demnach am Donnerstag für die SG Beckstein/Königshofen II, aus Schwabhausen möglichst alle drei Punkte mitzunehmen, um weiter Druck auszuüben auf den Tabellenzweiten SG Oberbalbach/Unterbalbach II, der erst am Ostermontag wieder im Einsatz sein wird.

Ein echtes Top-Spiel hat die Kreisklasse C2 Tauberbischofsheim am Donnerstag zu bieten. Der TSV Kreuzwertheim II fordert dabei den FC Hundheim/Steinbach II heraus, der als einziges Team in dieser Spielklasse noch ungeschlagen ist und nur deshalb (noch) nicht an der Tabellenspitze steht, weil zu viele Spiele ausgefallen sind. Die Partie beim TSV wird durchaus zum Prüfstein für den FCH, der im Erfolgsfall am aktuellen Kontrahenten vorbeiziehen wird. uwb