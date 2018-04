Anzeige

Trotz der unglücklichen Niederlage am vorigen Sonntag zeigt die Leistungskurve des TSV Assamstadt II in der Fußball-Kreisklasse A Tauberbischofsheim weiter nach oben. Dies ist auch dringend erforderlich, um die „Rote Laterne“ endlich los zu werden. Bei einem durchaus möglichen Sieg gegen die SG Kembach/Höhefeld könnte man diese an den spielfreien FC Grünsfeld II weiterreichen. Da auch die Gäste jeden Punkt gegen den Abstieg benötigen, wird es sicher eine umkämpfte Partie werden. – Hinspiel: 1:0.

Eine ganz andere Rolle wollte der letztjährige Kreisliga-Absteiger SV Viktoria Wertheim II in der Kreisklasse A spielen, zumindest das gesicherte Mittelfeld war als Saisonziel anvisiert. Nun dümpelt man im Tabellenkeller und kommt nicht wirklich vom Fleck. Will man den Anschluss nach oben nicht verpassen, ist gegen eine ebenfalls nicht konstant gut spielende SG Wittighausen/Zimmern ein Sieg Pflicht. – Hinspiel: 1:2.

Torjäger der Kreisklasse A TBB 28 Tore: Julian Fischer (Gerchsheim). 23 Tore: Joachim Gattenhof (Reicholzheim/Dörlesberg). 18 Tore: Jan Birkholz (SG Welzbachtal). 15 Tore: Adrian-Tamas Farcau (Pülfringen). 14 Tore: Patrick Knüll (Pülfringen). 13 Tore: Andre Gomes (Eichel). 12 Tore: Ivo Seubert (Gerchsheim) 11 Tore: Sven Ebeling (Rauenberg/Boxtal) 10 Tore: Felix Dölzer (Boxberg/Wölch.).

Eine bislang ebenfalls unbefriedigende Saison hat die Elf der SG Tauberbischosheim II/ Hochhausen zu verzeichnen. Geschuldet war dies, so Trainer Anthony Stein, den vielen verletzungsbedingen Ausfällen. Nun gilt es, an die guten Leistungen im jüngsten Spiel anzuknüpfen und gegen die favorisierte SG Rauenberg/Boxtal das Beste herauszuholen. Leicht dürfte das nicht werden, zumal die Gäste ob ihres Tabellenstandes befreit aufspielen können. – Hinspiel: 1:1.