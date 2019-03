Top-Vier im direkten Vergleich

Nachdem am vergangenen Wochenende aufgrund des schlechten Wetters nur zwei Partien stattfanden, werden nun an diesem Wochenende wohl alle Buchener B2-Mannschaften ins Spielgeschehen im Jahr 2019 eingreifen. An diesem Spieltagen treffen die Top-4 der bisherigen Saison aufeinander.

FC Schweinberg II – SpG Waldhausen/Laudenberg/Heidersbach II: Nachdem der Gastgeber zuletzt den dritten Sieg in dieser Saison einfuhr, musste die SpG ihre Partie aufgrund Spielermangels absagen. Für den FCS war es der zweite Sieg im zweiten Spiel gegen Hettingen II. Dies war der erste Auswärtserfolg für Schweinbergs Zweite. Können die Gäste nun überhaupt eine Mannschaft stellen oder muss man nun schon wieder absagen?

TSV Götzingen/VfL Eberstadt II – VfB Sennfeld/Roigheim II: Nach dem Spitzenspiel zum Auftakt ins Jahr 2019 gegen den FC Zimmern folgt nun der nächste Kracher für die Gäste. Mit einem Sieg will sich der VfB oben an der Tabellenspitze festsetzen und auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Ein Tor weniger bekommen und drei Tore mehr geschossen haben die Gäste. Bleibt dies auch nach der Partie bestehen? Fraglich, denn zuhause ist Götzingen/Eberstadt eine Macht. Vor heimischem Publikum verlor die vor der Saison gegründete SpG noch keine einzige Begegnung und erzielte dabei pro Spiel mehr als drei Tore.

SpG Mudau/Schloßau II – FC Zimmern: Auf den FCZ wartet nach dem Duell mit dem Tabellenführer nun die nächste dicke Nuss, die man erst einmal knacken muss, um oben dran zu bleiben. Mit der SpG wartet die defensivstärkste Mannschaft auf Zimmern. Bislang musste Mudau/Schloßau II erst neun Gegentore insgesamt hinnehmen. Vor heimischem Publikum bekam man sogar erst einen Gegentreffer. mag

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019