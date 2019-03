Topspiel steigt in Eubigheim

Buch/Br./G.Alth. II – TSV Höpf. III.

Im „Flutlichtspiel“ am Freitagabend treffen zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld aufeinander. Im Hinspiel behielten die Höpfinger knapp mit 1:0 die Oberhand. Mega-Belastung für die SG: Sie spielte nämlich auch gestern Abend schon.

Donebach II – SV Großeicholzheim II. Die zweite Vertretung der Großeicholzheimer will im Spiel gegen die Zweite der Donebacher nach zuletzt zwei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur.

TSV Buchen II – Eintracht Walldürn II: Die Walldürner müssen zum schwierigen Auswärtsspiel nach Buchen: Die zweite Mannschaft des TSV hat auch im neuen Jahr noch eine „Weiße Weste“ und noch keine Punkte abgegeben. Den Wallfahrtstättern ist durchaus eine Überraschung zuzutrauen: Am ersten Spieltag der Rückrunde bezwangen sie den Tabellenzweiten FC Bödigheim.

TSV Merchingen – SG Hainstadt/Hettigenbeuern II: Kellerkind TSV Merchingen will im Heimspiel gegen die SG an den Sieg vom vergangenen Wochenende anknüpfen. Ein Vorteil für die Gäste könnte sein, dass der TSV am gestrigen Donnerstagabend auswärts zu einem Nachholspiel antreten musste.

FC Eubigheim – FC Bödigheim: Ein für den weiteren Saisonverlauf richtungsweisendes Spiel geht in Eubigheim über die Bühne: Mit einem Sieg würden sich die Gäste aus Bödigheim im Kampf um den zweiten Platz erstmal absetzen, gewinnen die Eubigheimer ist wieder alles offen. chk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019