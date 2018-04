Torerfolg aus etwa 70 Metern

Anzeige

Sennfeld/R. II – FC Bödigheim 0:1

Ein Chancenplus hatten die Gäste. Die beste Möglichkeit ging auf das Konto von Mackert, der in der 43. Minute aus über 30 Metern Entfernung einen Freistoß an die Querlatte setzte. Der gleiche Spieler markierte in einer schwächeren zweiten Hälfte in der 69. Minute die Führung für Bödigheim. Die SpG gab nicht auf und hätte kurz vor dem Ende beinahe noch den Ausgleich erzielt.

Hainstadt II/H. II – Hardheim II 4:1

In der zweiten Minute köpfte Ihrig nach einem Freistoß von Mackert die Heimmanschaft in Führung. Kurz darauf bediente Kloos Marmitt, der souverän auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause machte die Spielgemeinschaft weiter Druck und erhöhte erneut durch Marmitt auf 3:0. Der glänzend aufgelegte Marmitt brachte die Hausherren mit seinem dritten Treffer 4:0 in Führung. Die Heimmannschaft schaltete einen Gang zurück, und der Gast aus Hardheim kam noch zum Ehrentreffer.

